Palma cierra de forma total e indefinida el puente de Son Forteza por su deteriorado estado

Acceso peatonal al puente de Son Forteza, en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, cerrará a partir de este miércoles el acceso peatonal al puente de Son Forteza de forma "total e indefinida" como medida preventiva debido al "deteriorado estado" de la pasarela.

Según han informado desde Cort en nota de prensa, el cierre se produce "tras recibir diversas quejas por el estado del puente", confirmadas tras una inspección técnica del servicio de Vialidad, que detectó daños especialmente en el piso de madera de las gradas y rampas de acceso.

El Consistorio ha detallado que, pese a las reparaciones puntuales realizadas en los tablones de las rampas y el vallado de la zona de graderío para prevenir accidentes, el puente ha sufrido también varios episodios vandálicos, lo que ha obligado a reforzar medidas de seguridad en distintas ocasiones.

Así, para "garantizar la seguridad de los peatones y evitar cualquier riesgo de caída", el Ayuntamiento ha decidido clausurar completamente la infraestructura. De forma paralela, se ha encargado un informe técnico exhaustivo que evaluará no solo el estado del puente, sino también posibles alternativas para dar con una solución definitiva.

Mientras tanto, como medida inmediata se instalarán cerramientos metálicos en los accesos, señalización de prohibición de paso bajo riego de caída y se retirarán todos los tablones de madera de las rampas para impedir el tránsito.

El Ayuntamiento ha recordado que, pese al cierre del puente, los viandantes pueden usar el paseo peatonal de Jacinto Verdaguer "como alternativa" segura para cruzar las vías.