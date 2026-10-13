Palma Circ celebra su sexta edición con 25 artistas y una gran asistencia de espectadores - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palma Circ ha celebrado el fin de semana su sexta edición, que ha contado con actividades y espectáculos gratuitos, con un total de 25 artistas locales, nacionales e internacionales y una gran asistencia de espectadores.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, tras dos días de actividades en la plaza de las Columnas, en la plaza de Pere Garau y en Ses Voltes.

Palma Circ arrancó el sábado en la plaza de las Columnas con los espectáculos 'Génesis', 'Jump y Ole' y 'Mongolia Legacy', con una exhibición de acrobacias, contorsiones, 'hula hoop', danza, comedia, humor y otras especialidades vinculadas al mundo del circo.

En el caso de 'Mongolia Legacy', el Ayuntamiento ha resaltado la presencia en el festival del nuevo circo de Mongolia, que ofreció a los espectadores una propuesta de alto nivel técnico y artístico.

La plaza de Pere Garau acogió 'Circ de Nit-Vortice, Fuego y Luz en Movimiento', a cargo de Silvia Ponce, Alessio Paoletti, Lyubomir Vasilev, Mauro Saramé, Nohemi Requena, Paola Rocca, Pedro Lesser, Pilar Segura y Ricardo Nunes.

La representación convirtió este punto de Palma en un universo de fuego, luz y movimiento, a través de acrobacias, malabares, música, fuego y tecnología LED, según ha descrito Cort.

El domingo, la acción se trasladó a Ses Voltes, de la mano de Circ Obert, una muestra de circo escolar que, de las 10.00 a las 14.00 horas permitió al público disfrutar de las habilidades y el talento de niños y jóvenes de diferentes centros educativos.

Seguidamente, tuvieron lugar los espectáculos 'Dynamic Explosion', 'Circular Circus', 'Soul of Art'y 'Gran Hotel'. Este último espectáculo es una creación mallorquina, interpretada por Aitor Carpio, Alexandra Jane y Bohumil Valla, ambientada en un hotel de los años 20 del pasado siglo.

La programación de Palma Circ 2026 se reanudará a finales de año, con la función 'Elfs, el gran sopar de Nadal', que se pondrá en escena en el Teatre Municipal Xesc Forteza, los días 12 y 13 de diciembre, con la actuación de los componentes de Circ Stromboli.