Palma contará con 13 cámaras de videovigilancia en la plaza de España y el parque de Ses Estacions

Archivo - Cámaras de videovigilancia - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma instalará 13 cámaras de videovigilancia en la plaza de España y en el parque de Ses Estacions, dos de los espacios más transitados de la ciudad.

Lo ha explicado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

Ahora deberá empezar el proceso de contratación de estas cámaras de videovigilancia, cuyo presupuesto máximo será de 138.000 euros. Serán de "última generación" y contarán con tecnología de inteligencia artificial y analítica de vídeo.

Estos medios, ha reivindicado Celeste, permitirá a la Policía Local de Palma actuar "de forma más rápida y eficaz" ante cualquier incidente, reducir los tiempos de respuesta policial y aumentar la capacidad de prevención.

La presencia de estas cámaras, ha añadido la portavoz municipal, también servirá como "un importante elemento disuasivo".

En ningún caso, ha puntualizado a preguntas de los periodistas, la instalación de esta tecnología supondrá la eliminación de los agentes desplegados en la zona para realizar labores de prevención.

"La idea es mantener a los policías en la plaza de España para controlar que se cuide todo el espacio y haya seguridad. Y alrededor de este espacio