Palma encabeza, junto a San Sebastián, Cádiz, Pamplona y A Coruña, la lista de capitales de provincia menos rentables

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Palma anota una rentabilidad en los pisos del alquiler del 4,37%, lo que sitúa a la capital balear, junto a San Sebastián, Cádiz, Pamplona y A Coruña, como líderes en la lista de capitales de provincia menos rentables, según datos de pisos.com correspondientes al mes de octubre.

En términos generales, la estadística del portal inmobiliario sitúa la rentabilidad bruta del alquiler en España en octubre de 2025 en el 6,91%.

Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición.

Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 217.620 euros (2.418 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.254 euros, el propietario obtuvo un total de 15.055 euros brutos anuales.

Esto supone un incremento de ciento cuatro centésimas respecto al mismo periodo de 2024 (5,87%) y un aumento de seis centésimas con relación al pasado mes de septiembre del 2025 (6,85%).

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que en el mercado del alquiler residencial, la subida de los precios está expulsando a un porcentaje creciente de la demanda, dificultando el acceso a la vivienda.

"La oferta no crece al mismo ritmo, ya que muchos inversores prefieren vender sus activos en lugar de destinarlos al alquiler, lo que limita la disponibilidad y mantiene la presión sobre los precios", ha añadido.