El Palma International Boat Show 2025 genera un impacto económico de 21 millones de euros, un 4,5% más

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La última edición del Palma International Boat Show generó un impacto económico de 21 millones de euros, cifra que supone un incremento del 4,5 por ciento respecto al año anterior, según la actualización del estudio que ha llevado a cabo la Dirección General de Economía y Estadística sobre la base de los datos facilitados por ADR Balears.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha presentado este jueves el resultado junto con la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló. También ha asistido la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares, Sílvia Delgado.

Sáenz de San Pedro ha puesto de relieve la importancia de organizar este tipo de acontecimientos, puesto que no solo supone una cita muy importante para posicionar la industria náutica y dinamizar un sector estratégico para la economía, sino que también es un polo de atracción muy destacado de visitantes y empresarios que generan riqueza para el resto de tejido empresarial, especialmente en Palma, como gasto en hotelería y restauración, transporte, comercio, industria, y otros servicios.

De hecho, el impacto directo de la feria, organizada por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través de la ADR Balears, y Balearic Yacht Brokers Association, también crece un 4,8 por ciento y asciende a 14,2 millones de euros.

Este dato corresponde al gasto generado por personas que viajan a Palma con el objetivo de acudir a la feria, al consumo de los residentes, así como al de las empresas que participan en el certamen náutico.

MÁS DE 30.000 PERSONAS

Más de 30.000 personas visitaron la última edición del PIBS, un 7,3 por ciento más que en el 2024, y generaron un impacto de 13,3 millones de euros.

Este incremento se debe a varios factores, como la consolidación de la feria y el esfuerzo de la organización por completar cada año la oferta del PIBS, como hizo este año con la nueva área del Club de Mar destinada a embarcaciones de gran eslora construidas en astilleros de modelos únicos (one-off), sin modelos seriados.

"Hemos conseguido que la feria de Palma marque el inicio de la temporada náutica del Mediterráneo. Cada vez más, el certamen cuenta con la participación de más astilleros que solicitan presentar a escala mundial sus nuevos modelos en el PIBS, lo que constata el papel primordial del certamen en el ámbito internacional", ha destacado el conseller.

Por su parte, la directora general de Economía y Estadística ha subrayado que la feria, de proyección internacional, atrae a casi 7.000 turistas en temporada baja, dando a conocer el destino e inyectando más de 7,5 millones de euros a la economía balear.

Así mismo, moviliza a más de 23.200 residentes, que generan un impacto de más de un millón de euros, y dinamiza el tejido náutico industrial con 300 expositores y un impacto de 7,7 millones. Además, Barceló ha asegurado que el turista del PIBS realiza un gasto diario de 437 euro y multiplica por 2,4 el gasto medio de abril (183 euro).

Tanto Sáenz de San Pedro como Barceló han concluido que la cifra que constata la consolidación del Palma International Boat Show así como la satisfacción de las empresas participantes es el índice de repetición de los expositores, un 96,2 por ciento de los cuales asegura que quiere repetir la experiencia la próxima edición, que tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo de 2026 en El Moll Vell de Palma.