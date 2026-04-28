Palma participa en la presentación de la Red de Ciudades LaLiga para combatir el odio en el deporte

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el regidor de Deportes, Javier Bonet, han participado este martes en la presentación de la Red de Ciudades LaLiga, una iniciativa con el objetivo de reforzar la lucha contra el odio, el racismo y la discriminación en el deporte.

Según ha destacado el Ayuntamiento de Palma, la participación de Martínez pone de manifiesto el compromiso de la ciudad con la promoción de los valores positivos del deporte y con la construcción de una sociedad más respetuosa, inclusiva y cohesionada.

La red nace de la colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y LaLiga con la voluntad de articular un marco conjunto de trabajo entre ayuntamientos, instituciones y el sector deportivo para impulsar acciones de sensibilización y fomentar valores como el respeto, la convivencia y el juego limpio.

Esta red está integrada por 36 ciudades con equipos de fútbol profesional, además de la FEMP, que actúa como representante del conjunto de los municipios españoles comprometidos con esta iniciativa.

Durante la presentación, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha destacado la importancia de esta acción, señalando que "los ayuntamientos y LaLiga juegan un partido en el que los ganadores serán los ciudadanos", poniendo el acento en la necesidad de combatir los mensajes racistas y xenófobos.

El acto también ha contado con la intervención del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien ha subrayado que esta red es fruto de meses de trabajo y permitirá avanzar hacia acciones más eficaces para erradicar conductas como el odio, la intolerancia o el acoso en el ámbito deportivo.

Igualmente, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha puesto en valor el papel de la proximidad municipal para impulsar un deporte más respetuoso y con valores.