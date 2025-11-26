Palma reconoce a la boxeadora Farah El Bousairi tras revalidar el título de campeona de España de peso mosca

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, recibe a la boxeadora Farah El Bousairi en el salón de plenos de Cort. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reconocido a la boxeadora Farah El Bousairi después de que este fin de semana revalidara el título de campeona de España en peso mosca.

El Bousairi ha sido recibida este miércoles en el salón de plenos por el alcalde, Jaime Martínez, y el regidor de Deportes, Javier Bonet.

En el acto, según ha informado Cort en un comunicado, también han participado el entrenador de la boxeadora, David Quiñonero, su mánager, Néstor Domínguez, y el presidente de la Federación Balear de Boxeo, Youba Sissokho.

Farah El Bousairi obtuvo un nuevo triunfo en el campeonato de España celebrado este pasado sábado en el Polideportivo Germans Escalas de Palma.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento ha querido poner en valor la trayectoria de la boxeadora y reafirmar su apoyo a la consolidación y visibilidad del deporte femenino y de las disciplinas de contacto.