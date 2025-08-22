PalmaActiva tramita 30 nuevas altas de autónomos y hace 530 asesoramientos a emprendedores en el primer semestre de 2025

Archivo - PalmaActiva tramita 30 nuevas altas de autónomos y realiza 530 asesoramientos a emprendedores el primer semestre de 2025 - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Punto de Atención al Emprendimiento (PAE) de PalmaActiva ha facilitado 30 nuevas altas de autónomos y ha realizado 530 asesoramientos a emprendedores en el primer semestre de 2025.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el PAE de PalmaActiva ha tramitado en los primeros seis meses del año 30 altas de autónomos y ha realizado 530 asesoramientos a personas emprendedoras.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado el incremento en el número de mujeres que han usado este servicio gratuito a lo largo del primer semestre: el 54 por ciento de las personas fueron mujeres, frente al 43,35 por ciento del mismo periodo de 2024. Además, la valoración global del PAE de PalmaActiva se ha situado en este periodo en 9,75 puntos sobre 10.

En cuanto al servicio de asesoramiento a personas emprendedoras, las 530 atenciones personalizadas realizadas representan un incremento del 13 por ciento respecto a 2024. Este servicio ha obtenido también una valoración media de 9,75 sobre 10, reflejo de la alta satisfacción de las personas usuarias.

Estas cifras, ha añadido la regidora, "confirman la importancia de PalmaActiva como referente en el apoyo al emprendimiento, ofreciendo servicios de calidad que facilitan la puesta en marcha y el crecimiento de nuevos proyectos empresariales".