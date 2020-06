El Parc de la Mar acogerá la primera jornada del programa gratuito 'Nordic Walking a la Fresca'

Arrancará el próximo día 3 de julio y constará de un total de seis jornadas que se llevarán a cabo hasta el mes de septiembre

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha organizado la quinta

edición de 'Nordic Walking a la Fresca', que empezará el próximo viernes, 3 de julio, en el Parc de la Mar y constará de un total de seis jornadas gratuitas de iniciación a la técnica de la marcha nórdica, dos más que en la última edición.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este viernes en nota de prensa, las sesiones están dirigidas a todas las personas y se llevarán a cabo durante los meses de julio, agosto y septiembre por la costa y las playas de Palma. Las inscripciones son completamente gratuitas y se tienen que hacer a través del correo electrónico nordicwalking@palma.es.

Por su parte, el regidor de Deportes, Francisco Ducrós, ha hecho hincapié en la importancia de adquirir y mantener hábitos de vida saludables.

"Este programa de verano de marcha nórdica pretende dar

herramientas y motivar a los ciudadanos a incorporar una rutina física sencilla, dentro de un entorno próximo, al aire libre y cerca del mar", ha señalado.

Asimismo, han explicado desde el Consistorio, con las técnicas de iniciación los participantes harán la primera toma de contacto con los bastones de manera sencilla y se adaptará la intensidad de la marcha a la condición física de cada persona.

Este año, cada jornada acogerá un máximo de 70 personas, quienes tendrán que asistir con mascarilla a su punto de encuentro. Todos los participantes recibirán un obsequio, agua y al finalizar la ruta se les ofrecerá fruta fresca, gracias a la colaboración de MercaPalma.

UN TOTAL DE SEIS RECORRIDOS POR LA COSTA

Por otro lado, el Ayuntamiento ha querido poner en valor que el 'Nordic Walking a la Fresca' se ha consolidado en el calendario de actividades de verano de Palma, tras cuatro ediciones anteriores, este año el programa se ha ampliado y ofrecerá seis jornadas por diferentes puntos de costa.

El primer recorrido tendrá lugar el próximo viernes, día 3 de julio, a las 19.30 horas, en el Parc de la Mar -Paseo Marítimo-. El punto de encuentro será delante de la Oficina de Información Turística del Parc de la Mar. El segundo recorrido también será en julio, concretamente el viernes día 17 a les 19.30 horas, en Playa de la Ciudad Jardín - El Molinar, siendo el punto de encuentro delante del parque infantil de la playa.

En agosto habrá otras dos jornadas, la primera de las cuales será el día 7 a las 19.30 horas, en la playa de la Ciudad Jardín - El Coll d'en Rabassa, siendo el punto de encuentro el parque infantil de la playa; mientras el segundo, será el viernes día 28 de agosto a las 19.30 horas, en Sant Joan de Déu - El Carnatge, siendo el punto de encuentro delante del hospital de Sant Joan de Déu.

Finalmente, en septiembre habrá otros dos recorridos de 'Nordic Walking a la Fresca', el primero de los cuales será a las 19.00 horas en Can Pastilla, siendo el punto de encuentro Can Pastilla, al lado del Club Náutico; mientras, el segundo será día 25 de septiembre a las 19.00 horas en Can Pastilla - Playa de Palma, repitiéndose el punto de encuentro.