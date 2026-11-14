El ParcBIT acogerá el 4 de diciembre un foro para conectar a empresarios tecnológicos con inversores

Jornada para interconectar emprendedores tecnológicos con inversores en la sede de la APB. - CONSELLERIA DE EMPRESA

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern organizará el 4 de diciembre la segunda edición del Palma Tech, un foro de inversión para poner en contacto proyectos innovadores con capital dispuesto a invertir en el ParcBIT.

El Palma Tech se enmarca este año dentro de las jornadas Innovation Days y serán el punto de referencia para la innovación y el emprendimiento de Baleares que busca financiación y oportunidades de negocio.

En una nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha indicado que el foro de inversión, que cuenta con la participación de Keiretsu Forum, reunirá a emprendedores tecnológicos y una sólida red de inversores. "Esta convocatoria refuerza el ecosistema emprendedor balear como centro de innovación del Mediterráneo", han resaltado.

Las empresas emergentes seleccionadas por Keiretsu Forum presentarán los proyectos ante inversores cualificados activos en rondas de financiación. Además, también tendrán la oportunidad de asistir a un curso de formación para preparar el Palma Tech.

Las empresas interesadas en buscar financiación tienen que estar en fase semilla --'seed'-- o presemilla --'pre-seed'--, idealmente establecidas o en proceso, y con un equipo a tiempo completo.

Por su parte, los inversores accederán a oportunidades exclusivas de conversión, contacto directo con emprendedores y trabajo en red de alto valor. El tique de inversión mínimo que se solicita es de 20.000 euros.

El Palma Tech también será una oportunidad muy buena para emprendedores, empresas, inversores e integrantes del ecosistema que deseen asistir para conocer los proyectos innovadores que se presentarán allí, y escuchar a los inversores en la mesa debate donde explicarán sus actividades, los criterios de selección y las perspectivas futuras. Además, al final de la jornada está previsto un trabajo en red dinamizado con todos los asistentes.

La primera edición del Palma Tech contó con la participación de diez empresas emergentes de Baleares que presentaron sus proyectos en la primera edición del Palma Tech Bay, el foro de inversión organizado por la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, el Ayuntamiento de Palma y Keiretsu Forum.

La necesidad de inversión de los proyectos que han participado asciende a 9,5 millones de euros. La totalidad de los negocios presentados están en marcha y precisan de esta inyección económica para que la empresa pueda crecer, hecho por el que han dado a conocer sus proyectos ante los más de 40 inversores de todo el Estado que han participado al foro, que ha tenido lugar en el Port Centre de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Las empresas emergentes que deseen presentar sus proyectos, así como los inversores y los asistentes ya pueden registrarse para el Palma Tech Bay a través de la web, en la que encontrarán la agenda completa y toda la información necesaria para asistir al foro de inversión.

"Hay que tener en cuenta que Keiretsu Forum es una de las mayores redes internacionales de inversores y ángeles inversores, que tiene como misión facilitar el vínculo entre emprendedores con alto potencial y capital nacional e internacional", han subrayado.