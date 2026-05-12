El ParcBit acogerá este jueves y viernes unas jornadas de información geográfica de Baleares

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del ParcBit acogerá el próximo jueves y viernes la tercera edición de las Jornadas de Tecnologías de la Información Geográfica en Baleares.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares (ICGIB), junto al Centro de Tecnologías de la Información Geográfica (CTIG) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), han organizado estas jornadas que serán clausuradas por el conseller de Vivienda, José Luis Mateo.

El evento reunirá a profesionales del sector público y privado, expertos, investigadores y partes interesadas en el ámbito de las tecnologías geoespaciales con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias, así como mostrar las últimas innovaciones en el sector de la geotecnología.

Cerca de una cuarentena de ponentes de varios sectores y áreas, tanto de Baleares, como del ámbito nacional, abordarán las tecnologías, herramientas y métodos destinados a la obtención, gestión y análisis de información geográfica digital en tres ejes temáticos: la convergencia de los sistemas de información geográfica (SIG) con las tecnologías emergentes, la calidad y fiabilidad de los datos geoespaciales, y las iniciativas que ha puesto en marcha el Instituto Geográfico en materia de uso de datos y servicios durante estos 25 años.