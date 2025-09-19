El Parlament abrirá sus puertas esta Nit de l'Art

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear abrirá las puertas este sábado, de 18.00 a 23.00 horas, con motivo de la Nit de l'Art, por lo que los ciudadanos podrán conocer la historia y el uso actual de la antigua sede del Círculo Mallorquín a través de los paneles y folletines informativos, y de una audioguía en seis idiomas.

Según ha informado la Cámara balear, el acceso al edificio se podrá hacer a través de las dos entradas, situadas en la calle Palau Real, 16 y en el número 11 de la calle Conqueridor.

Precisamente, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, llegará a la sede a las 18.30 horas y, posteriormente, a las 19.00 horas, asistirá a la Nit de l'Art en el Casal Solleric.