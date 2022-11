El Parlament acepta tomar en consideración la ILP de Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha aceptado este martes, en sesión plenaria, tomar en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras, la primera que ha sido asumida por la Cámara, impulsada por la entidad ecologista del GOB, y que han firmado cerca de 12.000 ciudadanos de Baleares.

El presidente del GOB, Amadeu Corbera, ha subido este martes a la tribuna del Parlament balear para defender la ILP de Bienestar de las Generaciones Presente y Futuras para exponer ante los diputados que "la ciudadanía de Baleares está preocupada ante los efectos del cambio climático, la saturación y el colapso, que son un hecho en este pequeño y frágil territorio, Baleares".

"La crisis climática es real, al igual que todas las crisis que derivan de ella", ha resaltado, apuntando que "no se trata de ser alarmistas, sino previsores, ante el calentamiento del Mediterráneo, el número récord de cruceros, aviones y coches que registra Baleares y el límite de las reservas hídricas".

En este sentido, para el presidente del GOB, "no se puede ignorar el cambio climático". Por este motivo, se presenta en el Parlament esta ILP que pretende, ha incidido, "no dejar a nadie atrás" y que todos los que viven y quieran vivir en Baleares gocen de un entorno ecológico digno, debido a que esta es la base de cualquier bienestar económico y social".

Si bien, ha precisado, esta iniciativa "no es una solución mágica sino una herramienta que los parlamentarios tienen que engrandecer y dotar de contenido, para que Baleares sea pionera en la lucha contra el gran reto del cambio climático".

Los grupos parlamentarios Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y Mixto se han posicionado a favor de la ILP de Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras.

Así, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha explicado que el voto a favor de su Grupo "está ligado a la necesidad de garantizar una justicia ambiental intergeneracional, la sostenibilidad y la necesidad de cambiar el actual sistema económico". Y, de entre todos los "males" a combatir, ha destacado tres "concretos" y "muy graves", como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la amenaza de nuevas pandemias.

"Estamos en un momento clave desde el punto de vista ambiental", ha remarcado Jiménez, quien por lo tanto ha considerado que "hay que replantearse el sistema en que se vive, atendida su nula capacidad de integrar dentro de sus planteamientos productivos los límites biofísicos del planeta. Cosa que el mismo IPCC indicaba, el verano del 2021, cuando señalaba el sistema económico global imperante --el capitalismo-- como responsable directo de la situación ambiental actual".

Por su parte, el portavoz de MÉS, Josep Ferrà, ha justificado su voto favorable a esta iniciativa porque "hay una necesidad imperiosa de mitigar los efectos del cambio climático, en muchos casos irreversibles, pese a que todavía haya formaciones como Vox, que defienden postulados negacionistas y tierraplanistas".

"Es cierto que la respuesta global ha sido durante mucho tiempo una gran esperanza, pero una vez se ha visto que ha fallado, hay que recurrir a la acción local", ha reseñado y, por ello, ha considerado "imprescindible" evitar ampliaciones aeroportuarias, reducir las emisiones de gases efectos invernadero; así como replantear el modelo económico, recuperar la prohibición de vehículos diesel y emisores de otros gases, subir la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y los salarios de los trabajadores del sector turístico.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha votado a favor de la ILP, cuyo valor "más importante" es el concepto de Generaciones Futuras, porque "la movilización de la sociedad civil tiene un valor muy alto". A partir de ahora, si bien, ha precisado, "tocará trabajar en las normas incluidas en esta iniciativa y ver cómo se debe elegir la Comisión que se propone".

El diputado GxF-PSIB-EU, Antonio Jesús Sanz, ha argumentado su voto a favor de esta iniciativa porque "si no se revierten los 1,5 grados que se ha incrementado la temperatura, desaparecerán muchas especies, como la posidonia, y esto puede traducirse en la aparición de virus zoonóticos y nuevas pandemias, como ya ha ocurrido con la Covid-19".

La diputada del PSIB-PSOE Pilar Carbonero, finalmente, ha dicho que el Grupo Socialista votará a favor de esta ILP porque "esta recoge el deseo de la ciudadanía de Baleares de preservar el entorno para las generaciones presentes y futuras". En definitiva, "recoge el mensaje claro de preservar el medio ambiente".

A diferencia de los grupos Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y Mixto, el Grupo Vox-Actúa Baleares ha votado en contra de la ILP de Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras.

El diputado de Vox-Actúa Baleares Sergio Rodríguez ha argumentado el voto negativo de su Grupo a esta ILP porque esta es "absurda" y, además, "a pesar de que la disfracen de iniciativa popular ha sido dictada por el Govern". Otra razón por la que Vox ha votado en contra, ha añadido, es que "con la excusa del cambio climático, ahora quieran crear una nueva comisión, un organismo paralelo para suplantar la actividad de esta Cámara".

Finalmente, el PP, Ciudadanos (Cs) y El PI han intervenido en el turno de fijación de posiciones, para posteriormente abstenerse en la votación de esta ILP.

El portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, ha defendido durante su intervención la posición de su Grupo porque "todo y que al PP le gusta el título de la iniciativa y comparte el fin último de esta, la sostenibilidad, su modelo no es decrecimiento ni prohibicionismo, sino gestión e incentivos".

También, el diputado de Cs Jesús Méndez ha justificado la postura de los liberales porque "el problema no es tanto el cambio climático, sino la manera en que se afronta". Así, frente al "alarmismo", ha solicitado "el impulso de energías renovables, como la eólica, y la reducción de las emisiones".

Y, el portavoz parlamentario de El PI, Josep Melià, ha justificado la abstención de su Grupo porque "todo y que este podría estar de acuerdo en el concepto de la ILP, no lo está en la crítica tan dura que se hace del modelo económico". "No dudamos de la buena intención de esta iniciativa pero ello no siempre significa que el instrumento sea positivo", ha alertado Melià, considerando que "proponer crear una comisión es una excusa para no afrontar el problema".