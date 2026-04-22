El Parlament aprobará el martes la ley de cogestión aeroportuaria

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament debatirá y previsiblemente aprobará la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, pactada entre Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PP, para que Baleares tenga más capacidad de decisión en los comités de coordinación de los aeropuertos de las Islas.

Una vez la proposición de ley se valide en la Cámara balear, será necesaria su aprobación en el Congreso donde, según el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, el PP autonómico ha confirmado el visto bueno del partido a nivel nacional.

"No solo planeta más capacidad de decisión sobre la infraestructura y su uso, sino también en el diseño del volumen de tráfico aeoroportuario", ha expuesto el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces.

El ecosoberanista ha hecho un llamamiento a todos los grupos para que la ley pueda ser aprobada con el máximo consenso, tanto en el Parlament como en el Congreso.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha destacado la necesidad de que Baleares tenga una "voz autorizada" dentro de los comités de cogestión aeroportuaria y ha puesto en valor el texto acordado con MÉS.

Los socialistas han presentado enmiendas para que el modelo de cogestión sea similar al que se ha pactado entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco. A su entender, el texto de la proposición de ley actual no será aprobado por el PP en el Congreso.

Finalmente, Vox votará en contra de la ley al considerarla una "barbaridad" e "inconstitucional", en palabras de su portavoz, Manuela Cañadas.

LIMITACIÓN ENTRADA VEHÍCULOS

El pleno debatirá también la toma en consideración de una proposición de ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en Mallorca.

La diputada socialista Amanda Fernández ha explicado en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces que la iniciativa pretende limitar la entrada de coches de alquiler y apostar "seriamente" por el transporte público.

Según ha criticado, el Govern y el Consell de Mallorca se mostraron favorables a implementar esta regulación pero, a día de hoy, la ley para limitar la entrada de vehículos "está en un cajón".

Por ello, ha pedido al PP que apoye la toma en consideración de esta propuesta. "Tienen la oportunidad de demostrar que están gobernando por los intereses de los mallorquines", ha afirmado.