El Parlament aprueba como ley la primera ILP de la historia de la democracia en Baleares

PALMA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes, en sesión plenaria, la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada como ley en la historia de la democracia de Baleares, una iniciativa que ha sido impulsada por diversas entidades, lideradas por el GOB.

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, ha intervenido en la Cámara para celebrar la aprobación esta jornada de la primera ley, surgida de la iniciativa popular, que plantea la necesidad de contemplar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

"El principal objetivo de esta ley", ha explicado, "es no poner en riesgo una vida digna, sana y próspera para generaciones presentes y futuras" en un tiempo en el que, ha destacado, "habrá que afrontar retos globales sin precedentes".

Hay que recordar que la ILP aprobada este martes como ley ha llegado al Parlament tras haber logrado cerca de 12.000 firmas de personas y entidades que consideran que "en un tiempo de emergencias y urgencias, se necesitan nuevas maneras de hacer política". Esto, ha apuntado Ramis, "ha permitido aprobar una ley que es un hito".

"La tecnología, la economía de los mercados o el negacionismo no solucionarán la incertidumbre que trae consigo el calentamiento global, poner a las personas en el centro sí", ha subrayado.

LA OPOSICIÓN DEFIENDE SUS ENMIENDAS, ALGUNAS DE ELLAS DE SUPRESIÓN

La ILP presentada por diversas entidades, lideradas por el GOB, ha sido aprobado a pesar de las enmiendas de la oposición, algunas de ellas de supresión.

La portavoz parlamentaria adjunta de El PI, Maria Antònia Sureda, ha dicho que su Grupo valora como "muy positiva" la participación de la sociedad en esta ILP, con la que podrían estar de acuerdo "en el fondo en la preocupación por el bienestar de las generaciones presentes y futuras".

Sin embargo, se mostrado contraria a "la creación de una comisión que analice el impacto de las leyes que apruebe el Parlament, porque podría suponer un aumento de la saturación de la Administración"; así como también a "la vinculación de las guías que emita esta comisión, según estaba previsto en el texto inicial aunque y que se ha limitado en el proceso parlamentario".

Por su parte, el diputado de CS Jesús Méndez ha dicho que a este Grupo "les encantan las iniciativas legislativas populares" aunque ha rechazado esta porque "hay una fina línea que separa una idea virtuosa del fanatismo".

"A los proponentes de la ILP parecen no servirles las soluciones europeas al calentamiento global y defienden un nuevo modelo de sociedad, que en vez de avanzar hacia el progreso, encaminan a la ciudadanía a un empobrecimiento, recorte de libertades, decrecimiento y guerras por una distribución de recursos mezquina. Pretenden pues, en definitiva, privatizar la conciencia de los legisladores, atacando la legitimidad de los procesos democráticos", ha criticado.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez también se ha congratulado de que se atienda esta iniciativa legislativa popular aunque la ha rechazado porque "intenta un complejo entramado con consejos y sanedrines, que son los que van a decir al Parlament sobre qué legislar y hasta donde pueden hacerlo y esto no es democracia".

Vox, ha añadido, "no apoyará una ley que coarta la capacidad legislativa y blanquea posiciones". "Nos preocupa el bienestar de las generaciones presentes y futuras, obviamente, pero esto lo garantiza la igualdad, que solo será posible cuando no se discrimine por razón de lengua y se olvide el fanatismo climático". "Si gobernamos, lo primero que haremos en Consell de Govern será anular esta ley que va en contra de derechos y libertades y favorece el pensamiento único", ha incidido.

Para concluir, el portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, ha explicado que su Grupo ha votado en contra de esta ley porque "si se quiere solucionar un problema, se nombra un responsable, y si se quiere que este perdure, una comisión" y esto, precisamente, "es lo que hace esta norma, aumentar la burocracia, cuando el PP defiende lo contrario, agilizar y desburocratizar la administración".

"El PP se abstuvo en el debate de toma en consideración de la ILP porque aunque no nos gustaba la presentación, pensamos que podríamos tener un texto razonable y de consenso, tras la tramitación. Fuimos ingenuos, porque la ILP estuvo en un cajón durante meses y hace tres semanas a alguien le entró prisa por aprobarla, sin el consenso con el principal grupo de la oposición", ha lamentado.

EL PACTE Y MÉS PER MENORCA APOYAN LA ILP

La ILP ha sido aprobada con los votos favorables de los partidos del Pacte --PSIB-PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca--, además de por Més per Menorca.

La socialista Pilar Carbonero ha celebrado la aprobación de esta iniciativa legislativa popular, que han sido "fruto del trabajo, del diálogo y del acuerdo", debido a que esta es "la única vía para los retos que se tienen por delante, entre ellos el más importante el del cambio climático y su necesaria adaptación".

Carbonero ha asegurado que, pese a las críticas de la derecha, esta ley "no retarda procedimientos, todo lo contrario" y, además, "es un hito, que convierte a Baleares en punta de lanza estatal, por ser una norma coherente e innovadora".

"Las palabras del señor Toni Costa (PP) me han dado vergüenza, no puede decir que nos hemos dado prisa por aprobar una ley que ha seguido el procedimiento habitual, cuando lo que ha ocurrido es que no han querido participar, ha tenido oportunidad y no lo ha hecho", le ha recriminado al 'popular'.

En la misma línea, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha considerado que la ILP aprobada este martes en el Parlament "aporta valor añadido a la democracia, complementándola y haciéndola más rica".

"No es cierto, como ha dicho el señor Costa (PP), que haya habido prisas, no se ha pasado por delante de ninguna ley", ha afirmado, añadiendo, si bien, "la aprobación de esta norma es positiva para quienes les preocupa que en los próximos comicios ustedes no tendrán 30 escaños, sino que necesitarán a Vox, un partido que ha dicho que, de gobernar, esta ILP será lo primero que eliminen en un Consell de Govern y que la vote Txapote".

Además, ha precisado, "visto el fracaso de la acción global, que hasta ahora ha sido la mayor esperanza, se hace aún más necesaria la acción local". "Esperemos que este ciclo de progreso, ecologismo, país, que ha durado ocho años, dure cuatro años más, al menos", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha defendido que la ley aprobada este martes en el Parlament "pretende dar respuesta a la incertidumbre de un futuro cercano, marcado por los cambios irreversibles que supone el calentamiento global, que va aparejado a una emergencia ecosocial".

"La norma, surgida de la iniciativa popular, permite abrir la puerta a alternativas que planteen un futuro más justo, tiendo en cuenta el necesario equilibrio entre economía y territorio y, por tanto, insta a reordenar las prioridades, poniendo en primer lugar a las personas, lo colectivo, frente a lo individual", ha resaltado.

Finalmente, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha revelado que ha sido "un honor participar de esta ILP como firmante y, también, como diputado". "Estamos legislando, pese a lo que dice la derecha, porque hay un mañana y hace falta otra manera de pensar la labor legislativa y gobernativa", ha señalado.

Por este motivo, ha concluido se ha aprobado esta norma, que no altera para nada el proceso de toma de decisiones, sino que nombra comisionados lectura de las decisiones que se toman en la Cámara para advertirnos del impacto que estas tiene en las generaciones presentes y futuras", ha dicho y ha confiado en que "sea el germen para ampliar atribuciones de la comisión evaluación pública".