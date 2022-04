El Parlament aprueba la moción de El PI relativa a la política del Govern en relación a mediación familiar

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha aprobado este martes, en sesión plenaria, la moción de El PI relativa a la política del Govern en relación a mediación familiar.

La moción de El PI, defendido por la diputada Lina Pons, ha sido aprobado a excepción de dos puntos, con la incorporación de todas las enmiendas del PP, PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca.

Pons ha mostrado su satisfacción por el compromiso al que el Govern se ha comprometido a llevar a cabo, "aumentar los gajes de 35 a 50 euros por sesión, como primer paso para conseguir el objetivo final que tiene que ser la equiparación de sus honorarios con los del resto de mediadores estatales".

Asimismo, a iniciativa de El PI, el Govern también ha aceptado que se abone una cuantía determinada y establecida por la redacción del documento de acuerdo resultante de la mediación. "Antes no se pagaba por la elaboración de este informe final, por lo tanto, conseguimos mejorar las condiciones laborales de los mediadores familiares que están muy por debajo de los honorarios que perciben a nivel estatal", ha señalado la diputada.

Finalmente, Pons ha declarado que hace falta más promoción en relación a la mediación familiar, puesto que "es un figura poco conocida por los ciudadanos de Baleares", y ha añadido que "se ha instado al Govern a realizar campañas informativas para dar a conocer este servicio que favorece la resolución de conflictos sin llegar a la vía judicial, incrementando los hábitos democráticos en la vida cotidiana de la ciudadanía".

PUNTOS NO APROBADOS DE LA MOCIÓN

En cuanto a los dos puntos que no han sido aprobados de la moción, hay que precisar que uno de los no aceptados ha sido el relativo a instar al Govern a aumentar el número de sesiones cubiertas por el Servicio de Mediación Familiar de Baleares y así dar cumplimiento al principio de seguridad. En concreto, este punto ha sido rechazado con los votos en contra del diputado del Grupo Mixto-GXF y PSIB-PSOE-EUIB y de los de MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y Grupo Socialista.

Mientras, el otro punto, relativo a acortar el tiempo de espera de las familias para acceder al Servicio de Mediación Familiar; así como aquel entre sesiones, una vez iniciado el expediente, ha caído tras un empate en la votación, con la enmienda del PP, defendida por la diputada Marga Durán, incorporada.

ENMIENDAS Y FIJACIÓN DE POSICIONES

Los grupos Socialista, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca han presentado conjuntamente dos enmiendas a los puntos sexto y séptimo, relativos a aumentar, en el plazo de tres meses, los honorarios de los mediadores que participan en el Servicio de Mediación Familiar de Baleares de 35 a 50 euros por sesión, y a instar al Govern a abonar una cuantía determinada y establecida por la redacción del documento de acuerdo resultado de la mediación.

Estas enmiendas han sido defendidas per Irantzu Fernández (PSIB-PSOE), Cristina Mayor (UP) y Miquel Ensenyat (MÉS), siendo aceptadas por El PI.

Los parlamentarios Juan Manuel Gómez (Cs), Sergio Rodríguez (Vox-Actúa Baleares) y Patricia Font (El PI) han intervenido en el turno de fijación de posiciones.