El Parlament aprueba la nueva Ley Agraria para "garantizar el futuro del sector" y "dignificar la figura de los payeses"

Publicado 15/01/2019 13:44:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha aprobado, con 31 votos a favor y 19 en contra, el texto articulado del Proyecto de la nueva Ley Agraria que, según el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, "garantizará el futuro del sector" y "dignificará la figura de los payeses".

Asimismo, se han mantenido 'vivas' y se han debatido enmiendas por parte Cs, El PI, PP, Podemos y MÉS per Menorca y de las diputadas del Grupo, Mixto Xelo Huertas y Montserrat Seijas, aunque ninguna de estas ha conseguido el suficiente apoyo para ser aprobada en la Cámara balear.

En términos concretos, la Ley busca detallar la ordenación general de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario y forestal y potenciar, asimismo, el desarrollo rural de las Islas desde "un carácter estratégico y funcional".

Vidal ha señalado que, en este sentido, se establecen tres líneas de actuación que son la "soberanía alimenticia", la consolidación de una "renta mínima" y la promoción de "aspectos sociales", que incluya a los jóvenes dentro del sector.

En relación a las enmiendas presentadas, la diputada de Cs Olga Ballester ha explicado que la Ley es un "paso atrás" con respecto a la normativa vigente y que, a su parecer, dificulta el desarrollo y la competitividad de las explotaciones agrarias.

Ballester ha detallado algunas de las enmiendas 'vivas' y ha explicado, por ejemplo, que han pedido que la actividad agraria esté permitida en cualquier tipo de suelo rústico "independientemente de su nivel de protección" aunque "siempre dando cumplimiento a las normativas de patrimonio natural".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Montserrat Seijas ha considerado que la Ley es "insuficiente" para ampliar la capacidad de campo y, asimismo, la también diputada del Grupo Mixto, Xelo Huertas, ha declarado que es "importante" potenciar la producción para que pueda competir "en igualdad" y ha considerado que hay una "competencia feroz" que, a su juicio, hace "difícil" la posición en el mercado.

El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha recordado que desde su partido mantienen tres enmiendas y las ha tildado de "inatacables" y ha confesado que han retirado otras enmiendas porque, a su parecer, "han puesto por delante la capacidad de entendimiento".

El diputado 'popular', Miquel Vidal, por su parte, ha cuestionado el conocimiento del contenido de la Ley por parte de la Cámara y ha dicho que "cuántos de los que están saben qué se va a votar".

"Las cosas no se hacen así, tenemos la obligación de pensar en las consecuencias de las decisiones, los payeses se verán afectados, no podemos tomar decisiones que les duelan", ha aseverado Vidal.

Asimismo, el 'popular' ha dicho que debería estar consensuado con el sector y ha confesado que "nadie ha pedido a Vidal" una Ley nueva y, en este sentido, ha señalado que se va a derogar antes de aplicarse.

El diputado de El PI, Jaume Font, ha hecho también referencia a dicho "consenso", ha apuntado que hay que ser "realista" ya que, por ejemplo, "qué sentido tendría una Ley que tenga que ver con formación y que CCOO o UGT no estuvieran sentados en la Mesa".

En este sentido, ha explicado que "no se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos" y ha reprochado que no se no tiene contacto con la unión de payeses.

La diputada de Podemos Marta Maicas ha confesado que "hay cuestiones que se han quedado a medio camino", aunque ha considerado que la Ley será un "empujón" para resolver los problemas de los agricultores y "sus necesidades reales".

El diputado del PSIB, Damià Borràs, ha defendido que la Ley conseguirá "preservar la calidad agraria" y será una apuesta, asimismo, "por la agricultura ecológica".

Borràs también ha desmentido las declaraciones del líder del PP en Baleares, Biel Company, que tildaba la Ley de folclore y ha señalado que "no determina como tienen que hacer su trabajo sino que sienta las bases".