El Parlament aprueba el techo de gasto para 2020 con 25 votos en contra y 30 a favor

Actualizado 08/10/2019 16:42:09 CET

Sala de Plenos del Parlament balear. - EUROPA PRESS - Archivo

El PP teme que vaya a haber "un agujero mínimo" en 2020 de 370 millones de euros

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de este martes ha aprobado el techo de gasto no financiero para 2020 en Baleares, que queda fijado en un total de 4.383,8 millones de euros, 50,23 millones menos respecto el límite máximo de los presupuestos de 2019. Ha contado con 30 votos a favor (PSIB, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca) y un total de 25 votos en contra (PP, Cs, El PI y Vox).

En su comparecencia, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha explicado que con este techo de gasto, que "prácticamente queda congelado" respecto a 2019 --supone un descenso del 1,1%--, "se avanza" en su "compromiso" con la ciudadanía y se deja patente que "controlar el gasto es compatible" con la apuesta del Govern por "las políticas sociales".

La consellera socialista ha hecho hincapié en que el techo de gasto, paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad, es este año "el segundo más alto de la historia", solo superado por el techo de gasto "histórico" que se aprobó en 2019. Según ha recalcado, el de 2020 supone un aumento del 30,8% en relación a 2015, cuando fue de 3.349,2 millones de euros.

Sin embargo, el diputado del PP, Antoni Costa, ha señalado en respuesta a Sánchez que si se asume este gasto no financiero "existe una probabilidad cercana al cien por cien" de que se incumplan "todos los parámetros de estabilidad presupuestaria: el objetivo de estabilidad la regla de gasto y el objetivo de deuda".

Entre otros ejemplos, Costa ha mencionado que se ha presupuestado al alza lo que se recaudará por el impuesto de transmisiones patrimoniales o se ha vuelto a incluir 120 millones del convenio de carreteras del cual "no se ha recibido ni un euro desde 2014". "Esto no llegará, lo sabe perfectamente, por lo que presupuestarlo es imprudente", le ha dicho el diputado 'popular'.

Así, ha señalado que al aprobarse se dejará un "agujero mínimo" de 370 millones de euros en 2020 y, como consecuencia, ha dicho que si se gasta lo que no se tiene "compromete" los servicios básicos de la Comunidad. "No participaremos en este ejercicio de trilerismo económico, no haremos trampas económicas en el solitario", ha dicho y, por esto, ha pedido que se retire y se realice un techo de gasto "adaptado" de manera "realista a las circunstancias".

CS: "SE INCUMPLIRÁN LOS OBJETIVOS EN EL PRIMER TRIMESTRE"

Por su lado, el diputado de Cs Juan Manuel Gómez ha calificado el planteamiento del límite de gasto "de insulto" a la Cámara autonómica y de "indecencia de cara a los ciudadanos" ya que, según sus estimaciones, en el "primer trimestre" se incumplirán los objetivos de estabilidad.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha dicho que las previsiones económicas del Govern "son más falsas que un euro de madera" ya que, entre otras partidas incluyen el convenio de carreteras o ingresos por impuestos que no se van a producir. Por esto, ha pedido que presenten unas cuentas de verdad "sin demagogia y electoralismo".

Por su lado, el portavoz de El PI, Jaume Font, ha censurado que el techo de gasto no tenga "en cuenta ni la emergencia climática ni habitacional" y ha preguntado si "el REB aprobado aporta dinero". Así ha aseverado que "en vez de hacer política-ficción convendría hacer política real, transparente y cierta".

"RESPONSABILIDAD SOCIAL"

En respuesta a las críticas, Sánchez ha señalado que el techo de gasto "no asume riesgos innecesarios" y ni se sitúa en la mejor de las posibilidades pero tampoco en la peor" debido a que tienen una "responsabilidad social".

De esta manera, ha reprochado que Costa plantee cifras "como si fueran dogmas de fe" y que, en relación al impuesto de trasmisiones se sitúe en la "peor de las posibilidades". Sobre el sistema de financiación, ha dicho que su planteamiento ha sido "prudente" y que los impuestos se han presupuestado "por debajo de la recaudación real de 2019".

Respecto al convenio de carreteras, ha señalado que no se puede "renunciar" a presupuestarlo, "como también lo hizo el PP en pasadas legislaturas" y ha recordado que "hay una sentencia del Tribunal Supremo" de abonarlo y "un compromiso del Ministerio".

Por parte de los partidos que apoyan al pacto, ya sean desde el Govern o desde fuera han intervenido Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Antònia Martín (Unidas Podemos), Josep Castells (MÉS per Menorca) y Maria Antònia Truyols (PSIB).

Martí ha resaltado que seguirán pidiendo la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB) y ha criticado la "incertidumbre" por la "incapacidad de Pedro Sánchez". En un sentido similar se ha expresado Ensenyat, que ha censurado la "situación crónica de inestabilidad" por la "excesiva dependencia exterior".