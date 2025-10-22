El Parlament balear se posicionará el martes en relación a los fallos en las pulseras antimaltrato

Archivo - Una persona muestra una pulsera electrónica de geolocalización telemática. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EL PSIB relaciona el homenaje a las víctimas de los bombardeos republicanos con la derogación de la ley de memoria: "Nada es casualidad"

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament se posicionará el próximo martes, a instancias del PP, en relación a los fallos en las pulseras antimaltrato.

Será durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) relativa a paliar las deficiencias de gestión del sistema Viogén y la mejora de la protección de las víctimas de violencia machista, y que incluye también una petición de la ministra responsable, Ana Redondo.

El debate de ésta y otra PNL, en este caso de Més per Menorca sobre la reducción de las listas de espera de valoración de dependencia y discapacidad, serán los últimos puntos de un pleno que arrancará a las 10.00 horas con el debate de las preguntas de control al Govern.

El PSIB interpelará al Ejecutivo autonómico en cuanto a las políticas sobre riesgos por fenómenos naturales.

HOMENAJE A VÍCTIMAS DE BOMBARDEOS REPUBLICANOS

En relación al último pleno y el inicio de la tramitación de la derogación de la ley de memoria democrática, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, el portavoz de Unidas Podemos, José María García, ha afirmado que esta cuestión "nunca tendría que haber llevado al pleno" y ha responsabilizado el Govern de recortar los derechos de las víctimas.

Para Lluís Apesteguia, de MÉS per Mallorca, el pleno confirmó que la palabra de la presidenta del Govern, Marga Prohens, "tiene precio, pero no valor".

El ecosoberanista ha recordado a Prohens, que anunció un homenaje a las víctimas de los bombardeos republicanos, que sin la ley de memoria democrática, este homenaje no tiene cobertura legal.

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha criticado el anuncio de un homenaje "que sólo Vox estaba en condiciones de aplaudir". El socialista ha acusado al Govern de "buscar la confrontación de manera intencionada". "Ya no hay diferencias entre PP y Vox", ha afirmado.

Para el PSIB, es imposible desligar el anuncio del homenaje con el inicio de la derogación de la ley de memoria democrática y la evidencia de la "posición de radicalidad" del Govern y del PP. "Nada es casualidad", ha concluido.