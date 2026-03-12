El Parlament condena la LGTBIfobia en el deporte y pide un protocolo para prevenirla

Archivo - Bandera LGTBI - EUROPA PRESS/VÍCTOR FERNÁNDEZ - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha condenado al LGTBIfobia en el mundo del deporte y ha pedido al Govern que ponga en marcha un protocolo para prevenirla y lance campañas de sensibilización para promover el respeto a la diversidad afectiva, sexual y de género.

Es, en líneas generales, el contenido de una proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Marco Antonio Guerrero ha defendido este jueves en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

El Parlament, en primer lugar, ha condenado cualquier acto, expresión o conducta LGTBIfóbica que se produzca en el mundo del deporte, ya sea en forma de insultos, burlas, cánticos, amenazas, vejaciones, exclusiones o agresiones.

En esa línea, ha instado al Govern a conmemorar el 19 de febrero como el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte y a poner en marcha medidas como campañas de sensibilización o protocolos de prevención y actuación.

También a elaborar un plan de formación en igualdad y diversidad dirigido a federaciones y profesionales del ámbito deportivo y guías de apoyo con recomendaciones para crear entornos seguros y que presten especial atención a los menores en situación de vulnerabilidad o aislamiento.

Asimismo, y entre otras cuestiones, el Parlament ha reclamado al Ejecutivo autonómico que implemente códigos de conducta y compromisos explícitos contra los discursos de odio y las discriminaciones en los espacios deportivos.

LOS RECURSOS LIBERADOS DEL PALMA ARENA

Durante la comisión parlamentaria también se ha debatido una PNL, esta defendida por la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, que planteaba la posibilidad de que los recursos liberados del Palma Arena se destinaran al deporte de base, a la cohesión social y al mantenimiento de instalaciones públicas.

La iniciativa, que ha sido aprobada de forma parcial y a la que solo se opuesto de forma total los diputados de Vox, ha permitido instar al Govern a asignar de manera finalista los recursos económicos liberados una vez liquidada la última cuota de la financiación del Palma Arena a la Fundación Balear del Deporte.

También a destinar los recursos económicos liberados a acciones en materia deportiva y a mejorar las instalaciones del Centro de Tecnificación y el Velódromo Illes Balears.

Los votos en contra del PP, que a las anteriores propuestas había dado su visto bueno, han impedido que salieran adelante otros puntos en los que se planteaba destinar estos recursos a campañas contra la violencia en el deporte o a programas de inclusión social, así como que se distribuyeran entre los municipios priorizando a aquellos que tienen déficit de infraestructuras o barrios vulnerables.