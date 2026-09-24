El Parlament condena la muerte del hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz en un ataque de Marruecos en junio

Archivo - Una bandera durante una manifestación en apoyo al Sahara Occidental - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha condenado este jueves la muerte de tres saharauis por un ataque de Marruecos, entre ellos Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, el pasado mes de junio.

Ha sido en el marco de una iniciativa que ha presentado el intergrupo Paz y Libertad en el Sáhara, integrado por UP, Més per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista y Popular, que ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos, a excepción de Vox, que se ha abstenido.

La proposición no de ley (PNL) reitera el compromiso de la Cámara con la promoción de una solución pacífica, dialogada y respetuosa con los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

En la misma línea, el Parlament reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional y del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas relativas en el Sáhara Occidental.

Al mismo tiempo, la Cámara insta el conjunto de las instituciones de la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos diplomáticos y políticos necesarios para avanzar hacia una solución pacífica, justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto del Sáhara Occidental, en el marco de las Naciones Unidas y con pleno respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional.

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

Por otra parte, el PP ha sacado adelante una iniciativa para instar al Gobierno de España a que en la tramitación de la modificación del decreto de incentivos a la contratación laboral y mejora social de artistas y de la modificación ley de dependencia, garantice que la equiparación entre grados de dependencia y discapacidad tenga plena efectividad práctica, evitando duplicidades administrativas y asegurando que esta equivalencia no quede vacía de contenido en los ámbitos que motivan principalmente la solicitud del reconocimiento de discapacidad.

La iniciativa pide al Gobierno central que estudie fórmulas jurídicas que permitan que el reconocimiento de la dependencia permanente facilite el acceso a los derechos vinculados a la movilidad reducida y a los beneficios asociados, con la garantía de la autonomía personal y la inclusión efectiva.

De la misma manera, la Cámara insta al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a que cualquier ampliación de derechos o modificación del régimen de prestaciones del sistema de dependencia vaya acompañada de una memoria económica suficiente y de un mecanismo que garantice una financiación estable y proporcional al coste real de los servicios.