El Parlament da luz verde a rebajar el plus a una parte fija de 6.000 euros y otra justificable de hasta 12.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El principio de acuerdo entre Cs y Unidas Podemos para rebajar el plus de 22.000 euros a 6.000 fijos y hasta 12.000 justificables finalmente se ha materializado tras el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda del Parlament para dictaminar el Proyecto de Ley de Presupuestos autonómicos. Además de los socios de gobierno y Cs, el PP también ha votado a favor, mientras que El PI, Vox y MÉS per Menorca se han abstenido.

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) Baleares y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, se ha mostrado "satisfecha" tras la aprobación de la enmienda presentada por la formación liberal con transacción de UP para rebajar el plus para altos cargos y asesores del Govern que en el momento de su nombramiento tenían su residencia fijada en otra de las islas.

Finalmente, la prestación quedaría estipulada en una cantidad de 6.000 euros fijos y una cuantía máxima a percibir de 12.000 euros para gastos reales de doble residencia que tendrán que ser justificados como vivienda y transporte, con lo que en ningún caso el plus superará los 18.000 euros.

Guasp ha destacado que ahora el plus sigue las recomendaciones de la Oficina Anticorrupción aunque aspiraban a reducir aún más esta cantidad en un momento de excepcionalidad en el que "no puede existir un plus articulado como un complemento salarial fijo que suponga la misma suma que el salario medio de los trabajadores de Baleares".

La portavoz naranja ha destacado igualmente que tras el acuerdo los altos cargos y asesores que perciben este plus tendrán que presentar una declaración responsable en la que se plasme el lugar de residencia en otra isla que no sea Mallorca.

El portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha resaltado que se haya cumplido el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible con el resto de fuerzas políticas para que no sea una cuestión que se tenga que abordar cada vez que se negocien unos presupuestos.

Asimismo, López también ha resaltado que gracias a la presión de UP, el plus "se rebaja y se fiscaliza".

Por parte del PP, su portavoz, Antoni Costa, ha señalado que su grupo ha votado a favor de la rebaja porque va en la línea de lo que demandan en cuanto al ajuste del gasto, aunque ha lamentado que, sin embargo, ninguna de sus propuestas haya sido o vaya a ser aprobada.