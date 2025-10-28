El Parlament exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la depuración de responsabilidades políticas y administrativas por los fallos detectados en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato para monitorizar casos de violencia machista.

Es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida este martes por la diputada del PP Maria de Lluc Fornás y que, en buena parte, ha recibido el apoyo tanto de su partido como de Vox y el rechazo de la izquierda.

Así, el Parlament ha instado al Ministerio de Igualdad a aclarar de manera inmediata el alcance de la pérdida de datos del sistema telemático de órdenes de alejamiento dictadas antes de marzo de 2024 y el alcance en Baleares.

También a desgranar por comunidades cuántas órdenes de alejamiento se han visto afectadas por los fallos en las pulseras antimaltrato y a adoptar las medidas necesarias para recuperar los datos o establecer registros alternativos que garanticen "continuidad y seguridad" del sistema VioGén.

Por último, los votos favorables del PP y parte de la izquierda han permitido reclamar al Ministerio de Justicia la creación de un Juzgado de Violencia contra la Mujer en Menorca.

"NEGLIGENCIA E INACCIÓN"

Fornás ha considerado que el Gobierno ha fallado porque "tras cada error ha habido una mujer sin protección". "Y cuando el Estado falla, el silencio mata. Y nosotros no callaremos", ha subrayado.

La 'popular', asimismo, ha criticado que la problemática "sigue sin solución" después de el "vergonzoso silencio" del Ministerio de Igualdad.

"La violencia busca recovecos y los encontró dentro del Ministerio. Han tapado, han mentido, el verdadero problema es su incompetencia política. Exigimos la dimisión de la ministra por negligencia, inacción y mirar hacia otro lado cuando las víctimas quedaban desamparadas", ha sentenciado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha aclarado que su apoyo a buena parte de la iniciativa no se debe a que su partido crea en el sistema VioGén ni en determinadas medidas contra la violencia machista, sino por su intención de demandar transparencia sobre los fallos.

Aunque ha apoyado la exigencia de dimisión de Redondo, ha rechazado la posibilidad de crear un nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Menorca.

La diputada del grupo socialista Irantu Fernández, por su parte, ha cargado contra el PP al considerar que han presentado esta iniciativa por orden de la dirección nacional de si partido.

"Al PP poco le importa el sistema VioGén o el sistema Cometa. Pero han recibido la orden de Madrid de que hay que atacar al Gobierno con esto", ha señalado.

Fernández, además, ha pedido a los 'populares' que sean tan transparentes con los fallos en los cribados de cáncer de mama como exigen que se sea con los de las pulseras.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, por último, ha recriminado a Fornás que haya utilizado lo que ha considerado como "un error garrafal" del Gobierno para "hacer ruido".

Así, ha aprovechado para proponer que el contrato de las pulseras de control telemático para las víctimas pase a ser parte de un servicio público y que no esté sujeto a una licitación. "La seguridad de las mujeres debe ser una cuestión de Estado", ha reivindicado.

La ecosoberanista también ha llamado al Ministerio de Igualdad a hacer "una reflexión importante" acerca de los mecanismos tecnológicos policiales y judiciales que necesitan las mujeres para ser protegidas dado que, a su parecer, en ocasiones no cumplen con su función.