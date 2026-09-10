El Parlament exige al Gobierno más recursos para la compra de libros de texto y material didáctico

Archivo - Canarias invertirá 5,3 millones en ayudas para libros de texto y material didáctico en el curso 2025/26 - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Gobierno que incremente la dotación asignada a Baleares para la compra de libros de texto y materiales didácticos al entender que las cuantías actuales son "insuficientes" para las particularidades territoriales, demográficas y socioeconómicas del archipiélago.

Ese es, en líneas generales, el contenido de la proposición no de ley (PNL) que la diputada del PP Maria de Lluc Fornas ha defendido este jueves en la reunión de la Comisión de Educación y Universidades.

La Cámara autonómica también ha pedido al Govern que defienda ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional una revisión de la distribución de este recursos para que tenga en cuenta la realidad territorial y educativa de Baleares.

Al Gobierno, además, le ha reclamado que emplee indicadores alternativos de vulnerabilidad económica, entre ellos la tasa de riesgo de pobreza con alquiler imputado, a la hora de repartir estos fondos. De esta manera, expone la iniciativa, se podría reflejar de forma adecuada las diferentes realidades socioeconómicas de cada comunidad autónoma.

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

La Comisión de Educación y Universidades también ha dado el visto bueno a todos los puntos de una PNL defendida por el diputado socialista Àlex Pitaluga relativa a la coordinación entre los servicios de orientación de los centros educativos, los conservatorios y las escuelas municipales de música.

De este modo, el Parlament ha instado al Govern coordinarse con los actores mencionados parta mejorar la detección, seguimiento y atención de los alumnos y a establecer canales de comunicación "claros, seguros y respetuosos" para que los profesores puedan comunicar dificultades o situaciones de riesgo.

También ha reclamado al Ejecutivo autonómico que promueva "orientaciones básicas" para facilitar el contacto con los profesionales de la orientación educativa cuando se detecten vulnerabilidades en el alumnado, que refuerce la coordinación con los centros educativos en los que estén escolarizados estos jóvenes o que consolide la figura del orientador educativo en los conservatorios de música, entre otras cuestiones.