El Parlament firmará este martes un Pacto para la inclusión social

Publicado 17/02/2020 14:03:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios firmarán este martes a las 09.45 horas, antes del inicio del pleno, un pacto para la inclusión social ante el presidente de la Cámara, Vicenç Thomas.

Según la agenda parlamentaria, Thomas inaugurará el acto y, seguidamente, la presidenta de EAPN-Illes Balears, Margalida Jordà, explicará en qué consiste el pacto.

Como representantes de los partidos firmarán Francina Armengol (PSIB-PSOE), Margalida Durán (PP), Cristina Mayor (Unidas Podemos), Idoia Ribas (Vox), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Catalina Pons (El PI), Josep Castells (MÉS per Menorca) y Sílvia Tur (Gent per Formentera).

Para concluir, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ofrecerá un breve discurso.