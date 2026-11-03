El Parlament guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Toledo - EUROPA PRESS

Javier Ripoll jura el cargo como nuevo diputado de Vox tras el fallecimiento de Verdú PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Parlament han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), entre ellas una joven mallorquina.

La sesión plenaria ha arrancado este martes a las 10.00 horas con el minuto de silencio, una petición registrada por el PP el pasado lunes.

Posteriormente, Javier Ripoll ha jurado el cargo de nuevo diputado de Vox, tras el fallecimiento de la parlamentaria del mismo partido María José Verdú.

La Junta Electoral de Baleares comunicó la semana pasada a la Cámara balear la designación de Ripoll, que era el 'número nueve' en la lista de Vox al Parlament por Mallorca en 2023.