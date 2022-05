El Parlament insta al Gobierno a desclasificar los documentos del 23F y los GAL

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado, este miércoles, una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a desclasificar los documentos del 23F y los GAL.

La iniciativa ha sido presentada por MÉS per Mallorca y defendida por el diputado Joan Mas 'Collet'. Así, el Parlament ha dado luz verde a la petición al Gobierno a culminar de forma urgente la modificación de la ley que regula los secretos oficiales para desclasificar y hacer públicos todos los documentos escritos, sonoros, de vídeo y en cualquier formato digital que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al 23-F, los GAL o el proceso de abandono del Sáhara Occidental y los hechos que rodearon la Marcha Verde, entre otros.

Según ha explicado el diputado Joan Mas 'Collet', "40 años después del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 existe una versión oficial que durante décadas ha sido validada tanto por los medios de comunicación como por gran parte de los partidos sujetos al pacto constitucional de 1978".

Sin embargo, ha añadido, "durante los últimos años se han ido conociendo a través de informaciones periodísticas, el trabajo de historiadores o incluso la publicación de las memorias de algún de los participantes en esta trama, nuevos datos que ponen en duda la versión oficial".

Por ello, el diputado Mas ha asegurado durante la defensa de la Proposición No de Ley que "cuatro décadas después, ya no hay ninguna justificación para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa que abra en poder de 'Estado Español y que aporte luz a los verdaderos eventos que rodean el golpe de estado del 23F".

Esta necesidad, ha insistido el diputado ecosoberanista, "se refuerza ante la acción de la Ley de Secretos Oficiales, una legislación franquista generadora de opacidad, indefensión y, sobre todo, desmemoria, que de forma inexplicable no ha sido todavía adaptada a la realidad democrática actual".

Según Joan Mas, "resulta vergonzoso conocer a través de países extranjeros y sus servicios de inteligencia hechos trascendentes que hoy por hoy todavía son secretos en el Estado español. Del mismo modo, es un deber democrático conocer mejor el terrorismo de estado de los GAL o el abandono del Sáhara Occidental".

Por otro lado, durante la Comisión ha salido adelante la propuesta del PP para solicitar la comparecencia de la directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares, Lourdes Aguiló, en relación a la nota jurídica urgente respecto al borrador del anteproyecto de Proposición de Ley de la Reserva de la Biosfera de Menorca.