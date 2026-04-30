El Parlament insta al Gobierno a implantar un plan integral para la retención y recuperación de talento cualificado

Comisión de Economía del Parlament - PARLAMENT

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado este martes por unanimidad instar al Gobierno de España a desarrollar e implantar un plan integral para la retención y recuperación de talento nacional cualificado.

Este es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL), presentada por el PP y aprobada por asentimiento, que también reclama al Gobierno central que reduzca la brecha retributiva en sectores estratégicos para incrementar los salarios y, así, atraer y retener a más profesionales.

También pide el fomento de la inversión pública en innovación e investigación, así como la colaboración público-privada, para que la investigación universitaria responda a las necesidades del tejido empresarial.

Por último, han demandado la implantación de programas de reinserción laboral para trabajadores fuera del país y ayudas a la formación continua con préstamos a tipo reducido o cero y líneas de apoyo al emprendimiento.

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Por otra parte, el Parlament ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos y en contra de Vox, una PNL del PSIB para instar al Govern a impulsar la elaboración de informes municipales para conocer el impacto económico, laboral y social de la economía social en las Islas.

El texto pide que estos estudios se realicen mediante la colaboración con los consells insulares, los ayuntamientos y con entidades representativas del sector.

En este sentido, ha pedido que se defina una metodología común de indicadores, con criterios homogéneos, que permita la compatibilidad territorial y su integración en los sistemas estadísticos autonómicos.