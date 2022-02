El Parlament insta al Gobierno a promover el debate internacional sobre la infancia en conflictos armados

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley, presentada conjuntamente por PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, en la que insta al Gobierno a promover el debate internacional sobre la infancia en conflictos armados.

Así, la iniciativa insta al Ejecutivo nacional a proteger a la infancia en las zonas de conflicto armado y a reforzar los programas humanitarios y de cooperación en los que España participa.

Además, pide al Gobierno trabajar bilateralmente con los países donde se detecta mayor volumen de violaciones de los derechos de la infancia, con el objetivo de que incorporen en sus sistemas legislativos medidas que atiendan a esta situación, y muy especialmente, a la violencia sexual contra la infancia.

La diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor ha defendido la PNL en la Comisión y ha explicado que el Derecho Internacional Humanitario ya brinda una protección general hacia los infantes "por ser personas civiles que no participan en la guerra, pero no se hace realidad, ya lo dice el informe de Save The Children".

"Muchos niños son usados como escudo antibombas, usados como soldados, cocineros, muchísimas agresiones sexuales dan lugar en las guerras", ha dicho, a la vez que ha subrayado: "La población que más afectada sale de las guerras son los niños. Se atenta mucho más contra las escuelas y los hospitales, y eso los hace más vulnerables".

Mediante esta iniciativa el Parlament insta al Gobierno a reforzar el compromiso de España para dar apoyo al trabajo de la Oficina del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas en lo referente a los niños y los conflictos armados.

Además, se pide insistir en foros y organismos internacionales sobre la necesidad de incrementar los recursos que se dedican a los programas de prevención, mitigación y respuesta a las diferentes formas de violencia en situación de guerra y conflicto armado. Mayor ha terminado su intervención condenando las acciones de Rusia contra Ucrania porque suponen una "vulneración del Derecho Internacional".