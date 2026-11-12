El Parlament insta al Govern a justificar por qué el PCFI es más eficaz que otras iniciativas ya existentes

La diputada de Més per Menorca Joana Gomila - PARLAMENT

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a publicar los informes técnicos y estadísticos que justifiquen por qué la creación del programa de capacitación y formación integrado (PCFI) es más eficaz que el refuerzo de iniciativas ya existentes como los ciclos formativos de grado básico adaptados.

También ha pedido que difunda los informes de los servicios jurídicos, el dictamen del Consell Consultiu, el informe del Consejo Escolar, el resultado del trámite de audiencia e información pública, la fuente y los datos de la tasa de abandono alegada, el coste real del despliegue y los datos actualizados de alumnado y centros autorizados.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada de Més per Menorca Joana Gomila durante la reunión de la Comisión de Educación y Universidades en la que se solicita la paralización de la tramitación del decreto del PCFI.

La iniciativa, tras introducir cinco enmiendas, dos de ellas transaccionadas, tan solo ha recibido el visto bueno a dos de sus puntos. El resto han terminado en empate y, por lo tanto, deberán ser sometidas a votación en el pleno.

El segundo punto que ha recibido luz verde es una enmienda de adición que insta al Govern a concretar el compromiso de garantizar los medios necesarios para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, incrementando los recursos de los centros ordinarios, los servicios de orientación y los equipos de atención a la diversidad.

Tras recibir seis votos a favor del PP y otros tantos en contra de la izquierda, la comisión no se ha pronunciado al respeto de la posibilidad de pedir al Ejecutivo que paralice la tramitación del decreto del PCFI hasta que se garantice que cualquier nuevo itinerario se ajuste al marco de referencia de la escuela inclusiva.

Tampoco aquellos puntos que pedían garantizar que todos los módulos profesionales estén vinculados a unidades de competencia oficiales o a reforzar los programas de diversificación curricular y ciclos formativos adaptados.