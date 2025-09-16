El Parlament pedirá al Gobierno una reforma del sistema de financiación y un Perte para territorios turísticos

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament reclamará al Gobierno central una reforma del sistema de financión autonómica para tener en cuenta los sobrecostes de la insularidad y la estacionalidad, además de diseñar un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para los territorios dependientes del turismo.

Estos son algunos de los puntos de la moción presentada por Unidas Podemos y aprobada parcialmente este martes en el Parlament, en la que se reclamaba al Govern que inicie una serie de actuaciones para lograr una diversificación económica de Baleares.

De esta manera se aspira a garantizar una serie de recursos estructurales para llevar a cabo esta diversificación económica y que el Estado haga inversiones en proyectos sostenibles en Baleares.

Por otro lado, en la misma moción se reclama al Gobierno central y el Govern que refuercen la FP Dual en sectores estratégicos no turísticos como las energás renovables, la biotecnología, las TIC o la producción agrícola.

Del mismo modo, se pide al Govern y los Consells que desarrollen y apoyen programas comunitarios de soberanía energética o impulsar la gestión circular de la economía y la valorización de los residuos mediante la redacción e implementación de un plan público de aprovechamiento integran de los subproductos y residuos locales.

Asimismo, se solicita a estas instituciones a que impulsen de forma coordinada, con las asociaciones empresariales o las cooperativas, la crración de plataformas que permitan la venta y promoción de productos de empresas baleares, como el calzado, la bisutería o la alimentación. También se pide la puesta en marcha de campañas de dinamización del comercio local.

Otro de los puntos en los que se reclama la inversión del Govern y los Consells es la ampliación de la red de ferrocarril, metro, tranvía y el refuerzo de las líneas de autobuses.

El Govern y los Consells también tendrían que apostar por la digitalización y el impulso del tejido productivo, junto con la optimización logística del transporte. Además se solicita que el Govern desarrolle la Fundación Instituto de Investigación de Baleares (IRIB), como entidad de promoción y apoyo a la investigación.

La mayoría de estos puntos han salido adelante con el apoyo de los votos favorables de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto --en el que se encuentra UP--, mientras que Vox ha votado en contra.

Rechazados han quedado los puntos relativos a la creación de un Plan de Diversificación Económica para el periodo 2025-2035, el desarrollo de planes insulares de apoyo al sector primario y agroalimentario, el aumento del apoyo a los parques tecnológicos con especial cuidado de la industria cultural o la promoción el cooperativismo, entre otros.