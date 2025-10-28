El Parlament pide aumentar las partidas para reducir la espera en las valoraciones de dependencia en Menorca

Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha instado al Govern a que los próximos presupuestos autonómicos vean incrementada las partidas para reducir las listas de espera para las valoraciones de dependencia y discapacidad en Menorca.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida en el pleno de este martes por la diputada de Més per Menorca Joana Gomila y que ha reunido un apoyo ampliamente mayoritario por parte de los grupos.

La Cámara autonómica, también con la intención de reducir las listas de espera de dependencia en Menorca, ha reclamado al Ejecutivo a aumentar los equipos que realizan las valoraciones y a convocar el programa SOIB Joves Qualificats para contratar personal que permita "reducir el colapso".

Asimismo, todos los diputados han estado de acuerdo en apostar por la automatización de procesos, la implementación de nuevas pasarelas y ampliar las horas conveniadas con el IbSalut para facilitar evaluaciones externas en Menorca.