El Parlament pide aumentar el presupuesto y las plazas de la red de emancipación de jóvenes tutelados

Momento de la votación de la PNL sobre la red de emancipación juvenil. - PARLAMENT

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que incremente el presupuesto y el número de plazas de la red de emancipación para jóvenes tutelados por la Administración.

Estos son algunos de los puntos que contiene la proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada del PP Maite Torrent, en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

De este modo, la iniciativa solicita que la Conselleria dé cumplimiento al acuerdo aprobado por el Parlamento con el objetivo de incrementar el número de plazas disponibles y reducir la lista de espera actual, para garantizar "una transición llena, digna y efectiva hacia la vida autónoma".

De este modo, han resaltado que se aseguraría el acceso a estos servicios a todos los jóvenes que hayan sido tutelados por la Administración.

Por otra parte, también se pide el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la Red de Emancipación, para ir aumentar las plazas de emancipación a causa del gran número de peticiones que hay.

Asimismo, el Parlamento plantea a la Conselleria que establezca mecanismos de colaboración con entidades del tercer sector y administraciones locales para habilitar nuevos espacios de vivienda para jóvenes en proceso de emancipación, al aceptar las ofertas ya presentadas por varias entidades sociales.

Al mismo tiempo, en la PNL se ha expresado la "preocupación" del Parlament por el "retraso de más de seis meses" en la respuesta a numerosas solicitudes de información e insta el Govern, y en concreto la Consellería, a cumplir, con "rigor" y "responsabilidad institucional", su obligación de responder en tiempo y forma todas las preguntas escritas y solicitudes de información formuladas por los grupos parlamentarios en relación con el estado actual de los servicios públicos de este departamento.

Otro de los puntos, plantea que el Govern a amplíe al resto de islas la colaboración entre las Direcciones Generales de Infancia y de Salud Mental para la participación de los profesionales en salud mental en la "planificación de la incorporación de los jóvenes en la red de emancipación".

La PNL ha salido adelante con los votos a favor de todos los partidos menos Vox, aunque el texto original ha adoptado cuatro enmiendas del PSIB y una de MÉS per Mallorca.