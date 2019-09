El Parlament pide que la cama supletoria de los menores de 15 años esté exenta del computo de plazas turísticas

Publicado 26/09/2019 12:45:21 CET

Ahora solo está exenta del cómputo las camas supletorias de menores de hasta 12 años

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado instar al Govern a impulsar un cambio normativo por el cual las camas supletorias de los menores de hasta 15 años, y no solo los de hasta 12 como en la actualidad, estén exentas del cómputo de plazas de alojamiento turístico "en coherencia con lo previsto en el Impuesto sobre estancias turísticas".

La iniciativa, una proposición no de ley (PNL) presentada por El PI, ha sido aprobada con una enmienda in voce presentada por el PSIB con 11 votos a favor y un voto en contra (MÉS per Mallorca).

En concreto, la PNL ha sido presentada por el diputado de El PI, Josep Melià, y han defendido la posición los diputados Damià Borràs (PSIB) Salomé Cabrera (PP), Marc Perez Ribas (Cs), Joan Mas (MÉS per Mallorca) y Patricia Font (MÉS per Menorca).