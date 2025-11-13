El Parlament pide campañas de sensibilización sobre los riesgos de la exposición de los menores en redes sociales

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado por unanimidad pedir al Govern que impulse campañas de sensibilización e información dirigidas a familias y profesionales sobre los riesgos de la sobreexposición de contenido de los menores de edad en internet y, en particular, en redes sociales.

Se trata de uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) del PSIB, que también reclama al Ejecutivo que incluya en los contenidos de la materia de digitalización información sobre los riesgos para su imagen digital que pueden derivar de la inteligencia artificial, el tratamiento de datos personales y la huella digital.

Igualmente, la Cámara pide al Gobierno de España que establezca herramientas de compromiso con las empresas de servicios digitales y plataformas de redes sociales para garantizar la protección de imágenes de menores, limitar el uso indebido y promover protocolos éticos en el tratamiento de datos infantiles.

ESTRATEGIA NACIONAL DE CUIDADOS

Por otro lado, la Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado una PNL 'popular' relativa a la coordinación institucional y a la mejora de la financiación de la Estrategia Nacional de Cuidados 2024-2030.

En concreto, con siete votos a favor del PP y Agustín Buades, cinco en contra de Més per Menorca y PSIB, y una abstención de MÉS, la Cámara constata que la Estrategia Nacional de Cuidados se ha impulsado "sin el consenso" de las comunidades "ni atendiendo" las demandas del tercer sector.

Con siete votos a favor del PP y Buades y el resto abstenciones, también se insta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a garantizar una negociación "real" con las administraciones autonómicas y locales, y también con el tercer sector.

Finalmente, con nueve votos a favor de todos los grupos y cuatro abstenciones del PSIB, se pide al Ministerio de Hacienda que asegure una dotación económica "realista y suficiente", con una memoria económica "clara" y sin depender únicamente de fondos europeos.