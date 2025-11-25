El Parlament pide ceder suelo urbanizable para cooperativas de vivienda construyan "para vivir y no para especular"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a favorecer, mediante la cesión de uso de suelo urbanizable, la construcción por parte de cooperativas de vivienda compuestas por personas físicas con la garantía de que construyan "para vivir y no para especular".

Es uno de los pocos puntos que ha salido adelante de una moción en materia de vivienda defendida por el diputado por Unidas Podemos, José María García, en el pleno de la Cámara autonómica de este martes.

También se han aprobado dos enmiendas de adición propuestas por MÉS per Mallorca y transaccionadas por el PP.

No han recibido verde, por contra, propuestas como realizar una inversión pública en vivienda de al menos el 1% del PIB de Baleares, declarar el archipiélago como zona tensionada para topar los precios del alquiler o varias dirigidas a realizar modificaciones en los criterios del programa Alquiler Seguro.