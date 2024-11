El Parlament pide destinar parte del ITS a construir vivienda pública

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una iniciativa del PSIB para reclamar que se destine parte del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la construcción de vivienda pública.

Ha sido durante el debate de una moción socialista que aunque inicialmente se reclamaba que fuera un porcentaje mínimo del 15 por ciento, se ha aceptado una enmienda del PP sin incluir un porcentaje mínimo.

Sobre este asunto, la diputada socialista Carol Marqués ha celebrado que aunque no se fije una cantidad "es un paso", al tiempo que ha lamentado que no hayan apoyado otros puntos. Para la diputada del PSIB, el PP "no tiene una intención real de llegar a acuerdos", especialmente en materia de vivienda.