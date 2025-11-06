El Parlament pide que se fomenten y promocionen los deportes tradicionales de Baleares

Archivo - Un jugador de tir de fona durante un entrenamiento. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves una iniciativa del PP para el fomento, difusión y promoción de los deportes tradicionales de Baleares.

Ha sido en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, durante la cual han sido aprobados por unanimidad la práctica totalidad de una Proposición No de Ley (PNL) que ha defendido la 'popular' Maria de Lluc Fornàs.

La iniciativa insta al Govern a elaborar un plan integral de fomento de los deportes tradicionales que incluya medidas de promoción, apoyo económico y difusión de estas prácticas en todas las islas, y que se apoye la creación y consolidación de clubes y asociaciones dedicados a la práctica y difusión de los deportes tradicionales, mediante líneas de ayuda y apoyo técnico.

Al mismo tiempo, se pide al Ejecutivo autonómico que promueva la celebración de jornadas, encuentros y campeonatos de ámbito insular y autonómico que contribuyan a la visibilidad y atractivo social de estas disciplinas.

El único punto en el que ha habido discordancia --MÉS per Mallorca ha votado en contra y el PSIB se ha abstenido-- ha sido el relativo a reclamar la colaboración con el sector turístico y cultural para integrar los deportes tradicionales dentro de la oferta turística y cultural del archipiélago.

VALES DE OFERTA DE COMPAÑÍAS AÉREAS

También se ha dado luz verde a una iniciativa de Més per Menorca para reclamar al Gobierno central que incremente el importe de los vales de consumo que las compañías aéreas facilitan a los pasajeros en los casos de retrasos en los vuelos para cubrir como mínimo las necesidades básicas durante las horas de espera teniendo en cuenta los precios de los establecimientos ubicados al aeropuerto.

Igualmente, se insta a Aena a establecer una tarifa bonificada de aparcamiento para residentes en Menorca, con descuentos específicos tanto para estancias de larga duración como para estancias cortas, y que se reintroduzca el periodo mínimo gratuito de aparcamiento de entre 15 y 20 minutos.