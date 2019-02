El Parlament pide al Gobierno acelerar la elaboración de la Ley de Cambio Climático y asegurar la reconversión laboral

Publicado 05/02/2019 12:07:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Gobierno central a acelerar la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y "dar seguridad jurídica a futuras inversiones y a la reconversión laboral e industrial", entre otras cuestiones.

La Cámara balear ha llegado a este acuerdo después de que la diputada del Grupo Parlamentario Mixto Olga Ballester haya presentado una moción para defender "este nuevo modelo de energía que tiene que dar instrumentos a los verdaderos protagonistas de esta transición, los ciudadanos".

Asimismo, ha explicado que el Govern se comprometió a principios de legislatura a cerrar la mitad de la central de Es Murterar en 2020 porque pensaba poner en marcha la generación de 207 megabatios renovables que "no están en marcha".

Por ello, ha temido que si Es Murterar no cumple con la normativa europea de emisiones industriales en un año, la UE va a "cerrar la central" y va a imponer "una multa que va a dejar a Baleares tiritando y sin la garantía de un suministro eléctrico".

Asimismo, la Cámara Balear ha aceptado el punto de la moción que insta al Govern a negociar con el Ministerio de Transición Ecológica el lanzamiento de una subasta de renovable fotovoltaica específica para Baleares dentro del primer trimestre de 2019.

A continuación, se ha aprobado la promoción de actuaciones necesarias para que la transición energética en Baleares cumpla con las directrices del Acuerdo de París, como es la protección de los trabajadores en los cambios que comporta esta transición.

Además, se ha aceptado que el Ejecutivo balear conforme una mesa de trabajo con todos los sectores de la industria y de renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica para determinar las nuevas profesiones y calificaciones necesarias en estos sectores emergentes para impulsar ciclos formativos de Formación Profesional reglada y de formación continua.

Finalmente, se ha rechazado la implantación de un Plan Autonómico de ayudas para la sustitución de vehículos de gasolina o diesel radicados en Baleares por vehículos eléctricos o cero emisiones; así como que el Govern inste al Ministerio de Transición Ecológica a autorizar las inversiones necesarias en Es Murterar.

CAMBIO DE GOBIERNO

Por su parte, la diputada del PSIB Silvia Limones ha detallado las enmiendas presentadas por su formación y ha explicado que el Govern ya ha reclamado subastas al Ministerio de Transición Ecológica desde principios de legislatura y "ha sido con el cambio de Gobierno en Madrid cuando esto ha sido posible".

En esta línea, ha insistido en que el Ejecutivo balear ha apostado siempre por "una transición escalonada y justa para los ciudadanos" y por "la adaptación de Es Murterar mediante fuertes inversiones que tendrían que realizar las empresas a título propio o el mismo Estado".

El diputado de Podemos Carlos Saura ha acusado a Cs y PP de "seguir defendiendo que esta transición la lideren los monopolios y oligopolios asentados en este país que son capaces de especular cerrando centrales en plena ola de frío para hacer que suban los precios".

"La protección social y laboral es necesaria para cumplir con estos acuerdos pero si no comenzamos con el cierre paulatino de la central de Es Murterar no cumpliremos con los objetivos de la Unión Europea", ha añadido.

"SISTEMA ELÉCTRICO ESTABLE"

El diputado de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha asegurado no entender el motivo por el cual se exige al Govern que haga cosas "que ya se han puesto en marcha o que ya están contempladas" y ha destacado que "el sistema eléctrico de Baleares es estable y lo seguirá siendo cuando cierre Es Murterar".

Asimismo, ha recordado que Es Murterar "no se cerrará completamente en 2020" y ha insistido en que el "Govern ha apostado siempre por una transición escalonada y justa para todos".

Patricia Font, de MÉS per Menorca, ha asegurado "coincidir con los objetivos de esta moción" aunque ha mostrado su "desacuerdo en relación a las maneras de llegar a estos objetivos".

"Tenemos hasta 2030 para reducir de forma drástica la emisión de gases contaminantes y no se puede pretender cambiar nada sin cambiar nada, la sociedad está muchísimo más concienciada de los que nos pensamos", ha manifestado.

"CRITERIOS TÉCNICOS Y NO POLÍTICOS"

Maria Tania Marí, del PP, ha defendido una "transición energética que tenga criterios técnicos y no políticos" y ha señalado que "el suministro eléctrico tiene que ser una prioridad y actualmente los combustibles fósiles no son prescindibles y no se puede garantizar este suministro únicamente con las energías renovables".

"Se tiene que apostar de manera efectiva por la inversión de energías renovables para conseguir una transición energética y para eso se tiene que impulsar el uso de las mismas", ha añadido.

Josep Melià, de El PI, ha apuntado que "hay un consenso muy claro sobre el objetivo, la transición energética" pero "el problema es el ritmo y el cómo" y ha negado que el Govern haya impulsado "una política ambiciosa y valiente".

A su juicio, la realidad es que "no hemos avanzado estos cuatro años en un porcentaje muy alto en un gran cambio de suministro de energías renovables".