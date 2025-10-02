El Parlament pide al Gobierno que cofinancie la gratuidad de la educación 0-3

Reunión de la Comisión de Educación y Universidades del Parlament en su reunión de este jueves. - PARLAMENT

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Gobierno a cofianciar con las comunidades autónomas la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, la comprendida entre los 0 y los 3 años.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada 'popular' Isabel Curtó durante la reunión de la Comisión de Educación y Universidades de la Cámara autonómica.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo de todos los grupos salvo del diputado de Unidas Podemos, José María García, también ha reclamado al Ejecutivo estatal que asigne con carácter inmediato una partida presupuestaria específica para Baleares orientada a consolidar y ampliar la gratuidad de esta etapa formativa.

Asimismo, ha pedido que incluya actuaciones de cofinanciación de la educación 0-3 en el marco de los fondos europeos y los programas de impulso de la Lomloe y que impulse un plan estatal de seguimiento y evaluación que permita medir anualmente los progresos en la universalización de la primera etapa de educación infantil en todo el territorio español.

Por otro lado, el Parlament también ha instado al Govern a elaborar de manera inmediata una normativa específica para el servicio de comedor de las 'escoletes' que contemple y tenga en cuenta las especificidades de la etapa educativa.

PROCESOS DE SELECCIÓN DE DOCENTES

La Comisión de Educación y Universidades también ha debatido una PNL de José María García relativa a la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de personal docente en Baleares.

En sus dos puntos, ambos aprobados por unanimidad, se reclama a la Conselleria de Educación y Universidades que los procesos selectivos para plazas docentes en Menorca, Ibiza o Formentera se realicen en las propias islas y que, en los casos en los que no sea posible, se otorguen ayudas económicas para cubrir los gastos de desplazamiento.