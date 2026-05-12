El Parlament pide al Gobierno que contenga el encarecimiento de la electricidad en Baleares y aplique un IVA reducido

Archivo - Un poste eléctrico, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo prácticamente unánime de todos los grupos parlamentarios, ha reclamado al Gobierno que adopte medidas específicas para reducir el impacto del encarecimiento de los precios de la electricidad en los territorios insulares y aplique un IVA reducido.

Son algunos de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' ha defendido este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos y que ha salido adelante en su totalidad.

La iniciativa insta al Gobierno a adoptar medidas específicas para reducir el impacto del encarecimiento de los precios de la electricidad que tengan en cuenta las particularidades derivadas de la insularidad y que cumpla con las medidas previstas en el Régimen Especial de Baleares (REB) en materia energética para compensar los sobrecostes estructurales.

También pide al Ejecutivo central que incremente sus inversiones en las infraestructuras energéticas del archipiélago, especialmente en proyectos de renovables y la renovación de la red y del almacenamiento, así como que aplique un IVA reducido a familias, autónomos y pymes.