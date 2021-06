El Parlament pide al Gobierno que paralice el plan de pesca en el Mediterráneo hasta tener estudios de sobreexplotación

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una moción presentada por el PP relativa a la pesca de arrastre, en la que pide al Gobierno que paralice la aplicación del plan de pesca en el Mediterráneo hasta que se hagan estudios necesarios que demuestren la existencia de sobreexplotación pesquera por parte de la flota de Baleares.

La iniciativa, que ha sido presentada y defendida por la diputada 'popular' Virginia Marí, ha sido aprobada por unanimidad en cinco puntos.

El sexto, en el que se rechazaba la forma de actuar del comisario de Pesca de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, por su insensibilidad y sus comentarios despectivos a la pesca de arrastre del Mediterráneo, ha sido aprobado por 25 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones.

Además, el PP ha aceptado las enmiendas presentadas en los puntos 2, 3 y 5 por los grupos parlamentarios El PI-Proposta per les Illes Balears y Unidas Podemos.

En la defensa de la moción, la diputada Marí ha indicado que el reglamento europeo aplicará a Baleares una "reducción adicional". Por ello, ha asegurado que "no se puede esperar porque si no, no quedará flota en Baleares". "De ahí que hicieran la huelga", ha manifestado.

Marí ha afirmado que es la pesca de arrastre la que mantiene las cofradías de pescadores en Baleares. Además, ha comentado que "en ningún momento se ha tenido la flota pesquera" de las Islas: "Se nos compara con otras comunidades o con países como Francia e Italia, que tienen más".

"Si esto sigue así, nos quedaremos sin producto local", ha subrayado, para después comunicar que el PP siempre "estará apoyando a los pescadores, porque ellos cumplen todo lo que les piden".