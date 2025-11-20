El Parlament pide al Govern que crear líneas de becas y premios para los creadores de contenido en catalán

Momento de la votación de una de las PNL en la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes. - PARLAMENT

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que cree líneas de becas para sufragar los costes de la producción, edición o equipos técnicos de los creadores de contenido en catalán y que ponga en marcha premios o concursos para reconocer a los mejores creadores de contenido en catalán de Baleares.

Estos son dos de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, en la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Parlament.

La propuesta pide al Govern que ofrezca apoyo a los proyectos de los creadores de contenido en catalán o que las instituciones baleares tengan en cuenta y contraten a estos creadores de contenido para promocionar campañas propias y a promover su presencia también en el sector privado.

Por otra parte, se insta al conjunto de administraciones públicas de Baleares a poner a disposición de los jóvenes creadores, "en la medida de lo posible", las instalaciones de los medios de comunicación audiovisual que dependan de ellas, especialmente las radios.

También se plantea al Govern y el Gobierno de España a que fomenten espacios de contenido cultural, deportivo, social y de ocio a través de los creadores de contenido en catalán o que el Govern y los Consells insulares promuevan que se conozca la oferta de contenidos audiovisuales en catalán, especialmente en los centros educativos o espacios de ocio infantil y juvenil.

Otra de las solicitudes que hace al Ejecutivo autonómico es que se coordine para el fomento y el apoyo a los creadores de contenido en catalán con el resto de territorios de habla catalana y que fomente la presencia de creadores de contenido en catalán en festivales, ferias y acontecimientos internacionales, para "dar proyección a la lengua y a los creadores más allá del territorio propio".

Asimismo, se reclama que apoye programas de mentoría entre creadores consolidados y emergentes, así como que fomente redes de colaboración y apoyo mutuo entre creadores de contenido en catalán.

Todos estos puntos han quedado aprobados con los votos favorables de casi todos los diputados presentes en la comisión excepto Vox.

No obstante, se ha dado luz verde a otros puntos para que el Govern implemente incentivos fiscales a empresas o entidades que colaboren o financien proyectos de contenido audiovisual en catalán o para establecer convenios y colaboraciones con las principales plataformas digitales --YouTube, TikTok, Twitch o Instagram, entre otras-- para que "mejoren el reconocimiento del catalán como lengua de uso y faciliten herramientas específicas como etiquetas, filtros de búsqueda y recomendaciones".

En ambos casos han votado a favor los cinco diputados de PSIB y MÉS per Mallorca, Vox ha votado en contra Vox y los siete diputados de PP y el Grupo Mixto se han abstenido.

Al mismo tiempo, se reclamará al Gobierno de España que garantice el cumplimiento del principio de insularidad recogido en el artículo 138 de la Constitución Española, mediante la creación de una línea específica de financiación para apoyar a la proyección exterior de los creadores y proyectos culturales de Baleares, para "asegurar la igualdad de oportunidades con el resto de territorios del Estado".

Aquí han votado a favor los ocho diputados de PP, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, Vox ha votado en contra y los cuatro diputados del PSIB se han abstenido.

El único punto que ha quedado rechazado por los ocho votos en contra de PP, Vox y el Grupo Mixto, es el que instaba al Govern a establecer convenios con los espacios y equipaciones culturales para que los creadores de contenido en catalán puedan disponer de sus instalaciones. Los cinco representantes de PSIB y MÉS per Mallorca han votado a favor.

CONTENIDO PROMOCIONADO CON CRITERIOS "PURAMENTE NUMÉRICOS"

Ramon ha defendido que la lengua catalana "está minorizada por la gran mayoría de las redes sociales", ya que promocionan el contenido según criterios "puramente numéricos, sin tener en cuenta los intereses idiomáticos de los consumidores".

"Afortunadamente, ha habido un incremento del uso del catalán en las generaciones más jóvenes y muchos de los actuales creadores de contenido, especialmente en Mallorca, lo hacen en la lengua propia de Baleares. Es el caso de Anam fent, Parlars Mallorquins, Antoni Guiscafrè, Cas Horrach o Júlia Mérida, entre otros", ha destacado.

Asimismo, ha reivindicado que el resto de poderes públicos de Baleares tienen que trabajar por la "normalización del catalán en todos los ámbitos" y uno de los retos que tiene la lengua es "convertirse en un idioma de uso normal en Internet". Igualmente, ha remarcado que es importante tener presente que los 'influencers' "inciden en los comportamientos lingüísticos de sus seguidores".

"MÉS per Mallorca cree que los creadores de contenido en catalán merecen el reconocimiento y el apoyo necesarios para superar los obstáculos y la competencia de las lenguas hegemónicas en las redes, con el objetivo de lograr la creación de una comunidad virtual catalanohablante con vitalidad", ha concluido la diputada.

MEJORAR EL ACCESO AL IMSERSO DE LOS MENORQUINES

En la misma comisión se ha debatido otra PNL defendida por la diputada del PP Salomé Cabrera, para pedir un "acceso equitativo" al programa de turismo del Imserso para los residentes de Menorca y que ha quedado aprobada por asentimiento.

Así, el Parlament insta al Gobierno de España a que revise e implemente la programación del Imserso con plazas de origen directo desde la isla de Menorca.

En ese sentido, se reclama la inclusión de destinos no solo tradicionales de sol y playa, sino también aquellas de perfil cultural, de salud o similares, sin la necesidad obligatoria de hacer escala en Mallorca, además de ampliar la oferta de plazas para este tipo de destinos con salida directa desde Menorca.

Por otra parte, se reclama al Ejecutivo central que establezca un contingente mínimo garantizado de plazas del Programa de Turismo del Imserso reservado para los residentes de Menorca, que asegure "una distribución territorial más justa y equitativa", especialmente en cuanto a los destinos que requieren escala en Mallorca.

También se solicita el impulso de medidas específicas para que la brecha digital entre las personas mayores de Menorca no suponga un perjuicio en el acceso en el programa, al asegurar "la igualdad de oportunidades tanto en los canales telemáticos, como presenciales".

El Parlamento insta al Gobierno de España a establecer criterios de preferencia en el acceso en el Programa de Turismo del Imserso para aquellas personas que no hayan participado anteriormente o que haga más tiempo que no acceden, con el objetivo de "fomentar una rotación más equitativa y justa en el uso de este recurso público".