El Parlament pide al Govern que incluya en el plan de adicciones medidas específicas contra el consumo de ketamina

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha instado al Govern a revisar y actualizar el Plan integral de adicciones 2025-2030 para incluir medidas específicas orientadas al consumo de drogas emergentes, como la ketamina, y al fenómeno del policonsumo.

Se trata de uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSIB con el objetivo de hacer frente al incremento del consumo de ketamina entre los jóvenes.

Asimismo, la Comisión ha solicitado por unanimidad al Ejecutivo balear que active y dote adecuadamente el observatorio autonómico sobre adicciones para que pueda hacer un seguimiento sistemático y actualizado del consumo de drogas emergentes y nuevos patrones de consumo entre la población joven.

Además, la PNL reclama reforzar la colaboración con programas y entidades especializadas como Proyecto Joven y Proyecto Hombre Baleares para impulsar acciones de prevención, formación de profesionales y mediadores juveniles, apoyo a entidades locales y propuestas de ocio alternativo saludable.

Finalmente, se pide al Govern que garantice la formación específica sobre drogas emergentes y nuevos patrones de consumo para personal educativo, sanitario y social, con el objetivo de facilitar la detección precoz y la intervención coordinada ante situaciones de riesgo.

CÁNCER DE MAMA

La reunión de la Comisión ha dado luz verde a otra PNL, también de los socialistas, que reclama que la investigación, la innovación y la detección precoz del cáncer de mama sean prioritarios para la Conselleria de Salud.

Con totos los votos a favor menos una abstención de Vox, se pide ampliar las campañas de información a la población, incidiendo en los grupos de mujeres que menos participan en las pruebas diagnóstico: mujeres extranjeras y mayores de 70 años.

Otro de los puntos aprobados, con siete votos a favor de la izquierda y Vox y seis en contra del PP, pide al Ejecutivo que publique de forma transparente los datos del programa de detección precoz de cáncer de mama.

Entre otras cuestiones, la PNL también pide aumentar el número de mujeres que son llamadas cada año para hacer las mamografías de control, disminuir el tiempo entre la mamografía y las pruebas complementarias, asumir el compromiso de un máximo de 30 días desde la sospecha diagnósitca hasta el inicio del tratamiento, así como estudiar la ampliación del rango de esdad para participar en las puebas.

COMPARECENCIA UREÑA

Por otro lado, la Comisión de Salud ha aprobado por unanimidad una solicitud de comparecencia del director general del IBSalut, Javier Ureña, registrada por el PP, para informar sobre contratos de transporte sanitario.

No obstante, con los votos en contra de PP y Vox, se ha rechazado que comparezca el director general del IBSalut, a petición del PSIB, para abordar la "contratación fraudulenta" del director de gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera