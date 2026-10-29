El Parlament pide al Govern medidas para promover la conservación y la cría del caballo de pura raza mallorquina

Archivo - Imagen del edificio del Parlament de Baleares, Mallorca. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Govern que adopte distintas iniciativas para impulsar la protección y la cría de caballos de pura raza mallorquina.

Estos son algunos de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que ha defendido este jueves la diputada del PP Ana Isabel Curtó en la Comisión de Economía, que ha quedado aprobada por asentimiento.

De esta manera, el Parlament ha reconocido al caballo de pura raza mallorquina como parte del patrimonio genético, histórico y cultural de Baleares, por lo que expresa su apoyo a los criadores, propietarios y entidades que trabajan para conservarlo.

Así, se insta al Govern a continuar impulsar, en colaboración con la asociación de criadores y con el apoyo del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera (Irfap), actuaciones de conservación del caballo mallorquín dentro del programa de cría vigente, al priorizar la reproducción en pureza, el relevo reproductivo y la preservación de la diversidad genética.

El Parlament también pide que se estudien, dentro de las líneas de ayuda existentes y las disponibilidades presupuestarias, medidas que favorezcan la cría del caballo mallorquín, con especial atención a los nacimientos inscritos en el libro genealógico y a la conservación de las líneas familiares menos representadas.

Asimismo, ha solicitado, a través de los servicios técnicos disponibles y en coordinación con la asociación de criadores, que se asesore sobre reproducción y planificación de los apareamientos, así como la cooperación entre propietarios para facilitar el acceso a reproductores adecuados y reducir la consanguinidad.

Otra de las reivindicaciones para por continuar las tareas de conservación del material genético del caballo mallorquín mediante las instalaciones y los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades técnicas del programa de cría.

El Parlament ha planteado al Govern que incorpore la promoción del caballo mallorquín a las ferias, actividades ecuestres y acciones de divulgación de las razas autóctonas que ya se llevan a cabo, en colaboración con los ayuntamientos y las entidades del sector, y aprovechar los canales institucionales de comunicación.

Por otra parte, se reclama que se facilite información a las personas interesadas en criar caballos de raza mallorquina sobre el programa de conservación, los trámites y las ayudas disponibles, y a dar a conocer anualmente la evolución de la raza a partir de los datos de seguimiento existentes.

NO HABRÁ COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA

En la misma comisión se ha votado una petición de comparecencia, presentada por el PSIB, para que la directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, explicara la situación de su departamento y aclarara la continuidad de los proyectos estratégicos.

Los seis diputados de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor de que Brunet rindiera cuentas sobre sus políticas y en contra han votado los siete parlamentarios de PP y Vox.