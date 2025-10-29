El Parlament pide al Govern un protocolo par actuar ante la falta de interacción emocional en menores de 0 a 3 años

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) del PP que insta al Govern a crear un plan de detección temprana para el ámbito pediátrico, donde se recojan las indicaciones para detectar la falta de interacción emocional en menores de entre cero y tres años.

La iniciativa, defendida por la diputada 'popular' Maria de Lluc Fornas, también reconoce y pone en valor la tarea de los profesionales del sector pediátrico, según ha informado la Cámara balear.

Igualmente, la reunión de la Comisión ha aprobado --con ocho votos a favor del PP, Vox y Llorenç Córdoba y cinco abstenciones de PSIB y MÉS-- instar al Gobierno central a realizar un plan de detección temprana nacional, para evitar la brecha territorial entre las comunidades autónomas.