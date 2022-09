El Parlament pide modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para topar los precios del alquiler

El pleno ha sido interrumpido momentáneamente por una indisposición del diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una Proposición de Ley, presentada por Més per Menorca, con la que se pide modificar la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan poner un tope a los precios del alquiler.

Concretamente, la iniciativa propone modificar los artículos 10 y 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una vez aprobada la iniciativa, esta se trasladará a la Mesa del Congreso de los Diputados.

La Proposición de Ley ha salido adelante con 31 votos a favor (PSIB, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto) y 24 votos en contra (PP, Cs, Vox, El PI y el diputado no adscrito, Maxo Benalal).

"El proyecto de ley estatal de vivienda está tardando mucho y por eso hemos presentado esta propuesta, propuesta que en ningún momento hemos dicho que sea la solución definitiva a todos los males del mundo mundial", ha señalado la diputada de Més per Menorca Patrícia Font, quien ha añadido que la iniciativa "intenta dar respuesta a una de las problemáticas más graves" de Baleares.

EL PI, VOX, EL PP Y CS, EN CONTRA

La diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Maria Antònia Sureda se ha posicionado en contra de esta iniciativa y ha destacado la necesidad de poner más viviendas en el mercado para que bajen los precios y no toparlos como propone Més per Menorca.

"No vemos necesidad de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos porque consideramos que el interés final de esta modificación, que es topar los precios de los alquileres, no se ajusta para nada a las posibles salidas al problema de la vivienda en las Islas", ha indicado por su parte el diputado de Cs Marc Pérez-Ribas.

En la misma línea se ha expresado el diputado del PP José Luis Camps, quien ha asegurado que esta iniciativa generará una reducción de la oferta de viviendas. "Lo hemos visto en Catalunya, desde que sacaron adelante esta iniciativa la demanda ha crecido pero la oferta no, porque hay una inseguridad jurídica más que manifiesta", ha añadido.

Desde el Grupo Vox-Actúa Baleares, la diputada Idoia Ribas ha criticado que el Govern es "incapaz de dar solución a los problemas de falta de vivienda" y "prefieren gastar el dinero en cualquier ocurrencia estúpida". "Que ustedes decidan los precios de los alquileres de las viviendas públicas me parecería bien pero, ¿las viviendas de los demás? Nosotros decimos no", ha dicho Ribas, quien ha considerado la medida "una injerencia inaceptable".

EL PLENO, INTERRUMPIDO POR LA INDISPOSICIÓN DE UN DIPUTADO

Durante el debate de la iniciativa, el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, ha suspendido momentáneamente el pleno cuando un diputado de Unidas Podemos que estaba interviniendo, Pablo Jiménez, se ha sentido indispuesto.

El diputado se encontraba exponiendo la postura a favor de su grupo a la iniciativa, cuando ha comenzado a sentirse indispuesto y un trabajador de la Cámara autonómica se ha acercado para preguntarle si se encontraba bien. En ese momento, varios diputados se han levantado para tratar de ayudar a Jiménez y sentarle en una silla, incluida la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien ha acercado un vaso de agua al diputado.

Thomas y otros miembros del Parlament han acompañado al diputado fuera de la Sala de las Cariátides. Posteriormente, la vicepresidenta de la Cámara autónoma, Gloria Santiago, ha retomado la sesión con la intervención de MÉS per Mallorca.

Cabe recordar que el pleno del Parlament del debate los presupuestos autonómicos fue interrumpido en el año 2020 cuando Pablo Jiménez también se sintió indispuesto.

EL PACTE DA APOYO A LA PROPUESTA

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha comenzado su intervención deseando una pronta recuperación al diputado Pablo Jiménez.

En su intervención, Ferrà ha remarcado que el problema no es la cantidad de viviendas en el mercado, sino el precio de las mismas. Según el ecosoberanista, la derecha ya ha propuesto en numerosas ocasiones aumentar la oferta del mercado: "Hemos llegado a esta situación aplicando las soluciones que ustedes hoy defienden".

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Joan Ferrer ha valorado de esta iniciativa de Més per Menorca que "responde al espíritu" de lo que prevé el proyecto de ley de vivienda estatal.

Finalmente, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, quien ha salido en sustitución de Jiménez, ha expresado el apoyo de su grupo a esta propuesta. "Es necesaria y evidentemente se han de hacer muchas más políticas, pero las que ha hecho la derecha no han ayudado en absoluto a mejorar la situación", ha subrayado.