El Parlament pide un refuerzo de las competencias orales en lenguas extranjeras en Infantil y Primaria

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PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Gobierno de España que, dentro del marco de la normativa estatal, aumente la presencia de la competencia oral en lenguas extranjeras en la Educación Infantil y Primaria.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada del PP Maria de Lluc Fornas y que ha quedado aprobada en la Comisión de Educación y Universidades del Parlament.

En este caso, han votado a favor los siete diputados de PP y MÉS per Mallorca, los cuatro diputados del PSIB se han abstenido y el diputado de Unidas Podemos (UP) ha votado en contra.

Por otra parte, en la iniciativa se ha reconocido el esfuerzo realizado por el Govern para "modernizar los currículos escolares" y avanzar hacia un modelo educativo basado en "competencias, orientado a mejorar la calidad del sistema educativo y la preparación del alumnado ante los retos actuales". Aquí solo han votado a favor los seis diputado del PP y el resto se han abstenido.

Además, se ha reclamado al Govern que apoye la formación del profesorado en metodologías de aprendizaje temprano y comunicativo de lenguas extranjeras, con especial atención a la competencia oral y al enfoque práctico de la enseñanza o que garantice que estas actuaciones se desplieguen con criterios de equidad, para asegurar que "todos los centros sostenidos con fondos públicos, independientemente de su ubicación, dispongan de oportunidades similares para mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras. Estos puntos han quedado aprobados por unanimidad.

Los siete diputados de PP y UP también han votado a favor de punto que instaba al Govern a evaluar periódicamente el impacto de estas medidas en la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado, con el objetivo de asegurar la eficacia e introducir, si procede, las mejoras necesarias, mientras que los cinco diputado de PSIB y MÉS se han abstenido.

REVISAR QUE EL SISTEMA LLULL ES IDÉNTICO AL GESTIB

En la misma comisión se ha debatido otra PNL, en este caso defendida por el diputado del PSIB Carles Bona, sobre la funcionalidad del sistema Llull, que ha sido aprobada por unanimidad.

De este modo, se solicita al Govern que garantice que la implantación del sistema Llull no comporta la "supresión, limitación o empeoramiento" de ninguna de las funcionalidades existentes en el sistema GestIB, especialmente en materia de escolarización, gestión económica, sustituciones docentes, expedientes académicos y comunicación con familias.

Igualmente, se ha reclamado al Ejecutivo que publique un cuadro comparativo detallado de funcionalidades entre GestIB y Llull, con un calendario de implantación de los diferentes módulos, o que establezca un protocolo específico de contingencia durante los periodos "críticos" del calendario escolar, que garantice "vías alternativas de tramitación en caso de incidencias técnicas".

La propuesta reclama al Govern que informe periódicamente a los centros educativos sobre el estado de implantación del sistema y los canales de apoyo técnico disponibles, junto con el refuerzo de los equipos de asistencia durante los primeros meses de despliegue.

Otro de los puntos pide realizar auditorías independientes de seguridad y protección de datos durante el despliegue del sistema Llull o que el Govern comparezca en el Parlament para presentar una evaluación del "impacto real" del sistema Llull en el funcionamiento de los centros educativos.