El Parlament rechaza admitir a trámite una iniciativa de USO para regularizar la situación de funcionarios interinos

Publicado 04/03/2019 17:21:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha rechazado admitir a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el sindicato USO, con la que se pedía tramitar una ley para llevar a cabo un concurso extraordinario de méritos para regularizar la situación de los empleados públicos interinos e indefinidos no fijos de larga duración de diferentes administraciones públicas de Baleares.

Así lo ha anunciado la organización sindical después de que el Parlament se lo comunicara formalmente el pasado jueves. La Mesa decidió no admitir la ILP a trámite por considerar que contenía "preceptos contrarios a la legislación básica estatal".

En concreto, la Mesa ha aludido a la Ley Orgánica de Educación, el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de Salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, según consta en la respuesta.

USO estimaba que aplicar el concurso de méritos en los procesos extraordinarios de consolidación de empleo público podría afectar a 16.000 trabajadores públicos. Si la ILP se hubiera admitido a trámite, el sindicato hubiera tenido un plazo máximo de cuatro meses para recoger, al menos, 7.500 firmas para iniciar la tramitación parlamentaria.

EL SINDICATO CRITICA QUE SE IMPIDE RECTIFICAR LA PROPUESTA

El sindicato ha lamentado la no admisión ya que considera que supone perder "una gran oportunidad para abrir, para el conjunto de las administraciones públicas de Baleares, un debate sobre cómo afrontar los procesos de estabilización del personal temporal y la valoración de la experiencia de los empleados públicos interinos e indefinidos no fijos de larga duración".

La organización sindical ha criticado también que la ley que regula las ILP en Baleares, que fue modificada en 2018, "mantiene un trámite de admisión previo excesivamente rígido y poco participativo que impide la rectificación de la propuesta con la grave sanción de no poder presentar otra propuesta hasta la siguiente legislatura".

"Con la decisión de declarar la no admisión por la Mesa se bloquea este mecanismo de participación, dado que implica que la ILP no se elevará al Govern para la toma en consideración, no se iniciará el trámite para la recogida de firmas y no se iniciará el debate en sede parlamentaria", han protestado desde USO.