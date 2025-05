El Parlament rechaza ampliar las ayudas a la rehabilitación de edificios

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado pedir al Govern que garantice la continuidad y ampliar los actuales programas de apoyo a la rehabilitación de edificios.

La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua ha debatido una proposición no de ley (PNL) del PSIB sobre esta materia, que ha quedado denegada por los siete votos en contra de PP y el diputado no adscrito Xisco Cardona frente a los seis votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.

La iniciativa, defendida por la diputada Pilar Carbonero, planteaba incluir en estas ayudas las intervenciones en materia de seguridad estructural, accesibilidad, eficiencia energética y conservación del patrimonio.

Asimismo, el Parlament instaría al Govern a desarrollar nuevas líneas de ayudas destinadas a la rehabilitación integral que abarquen aspectos como la fachada, las instalaciones interiores, los elementos comunes y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Por otro lado, se solicitaba que en las nuevas líneas de ayudas destinadas a rehabilitación integral, se contemplara la financiación para la revisión y actualización de las normativas de seguridad contraincendios.

También se iba a solicitar al Govern que presentara anualmente en el Parlament un informe detallado sobre el progreso y los resultados de la implementación de estas ayudas en materia de rehabilitación integral.

FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL CICLO DEL AGUA

Por otro lado, la misma comisión ha dado luz verde, por unanimidad, a otra PNL del PP sobre las inversiones estatales en el ciclo del agua.

En ese sentido, el Parlament insta el Gobierno de España a incluir a Baleares en los planes estatales para modernizar las infraestructuras del ciclo del agua para "apoyar las inversiones estratégicas en materia de depuración, abastecimiento y mejora de la red".

Al mismo tiempo, se insta al Gobierno a participar con el Govern en la financiación de las inversiones en materia de ciclo del agua en el archipiélago y garantizar la ejecución.

El Parlament reclama al Govern que dote de los recursos económicos propios suficientes a la Conselleria de Mar y del Ciclo del Agua, para cumplir con sus propias competencias y ejecutar las infraestructuras necesarias para mantener y mejorar el abastecimiento de agua potable y saneamiento en las islas.

De igual modo, se reclama al Govern y a la Conselleria de Mar y del Ciclo del Agua que ejecuten todo el presupuesto que tiene destinado al mantenimiento y mejora de su gestión del ciclo del agua en Baleares. La iniciativa ha sido defendida por el diputado del PP Sebastià Mesquida y ha recibido enmiendas de MÉS per Mallorca y PSIB.